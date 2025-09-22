गोवा की धरती क्यों बची मुग़लों और अंग्रेज़ों से? जानिए इसका पूरा ऐतिहासिक रहस्य

भारत के नक्शे पर गोवा हमेशा से एक विशेष स्थान रखता रहा है. यह छोटा सा राज्य समुद्र तटों, रंग-बिरंगी संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. लेकिन सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, गोवा का इतिहास भी बेहद रोचक और अद्वितीय है. मुगलों और अंग्रेजों जैसी बड़ी शक्तियाँ इसे कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाईं. इसके पीछे कई कारण थे.