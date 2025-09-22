गोवा की धरती क्यों बची मुग़लों और अंग्रेज़ों से? जानिए इसका पूरा ऐतिहासिक रहस्य - Photo Gallery
  • गोवा की धरती क्यों बची मुग़लों और अंग्रेज़ों से? जानिए इसका पूरा ऐतिहासिक रहस्य

गोवा की धरती क्यों बची मुग़लों और अंग्रेज़ों से? जानिए इसका पूरा ऐतिहासिक रहस्य

भारत के नक्शे पर गोवा हमेशा से एक विशेष स्थान रखता रहा है. यह छोटा सा राज्य समुद्र तटों, रंग-बिरंगी संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. लेकिन सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, गोवा का इतिहास भी बेहद रोचक और अद्वितीय है. मुगलों और अंग्रेजों जैसी बड़ी शक्तियाँ इसे कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाईं. इसके पीछे कई कारण थे. 

By: Komal Singh Last Updated: September 22, 2025 01:25:13 PM IST
1/8

समुद्र तट और प्राकृतिक सुरक्षा

गोवा का समुद्र तट इसे विदेशी आक्रमणों के लिए कठिन लक्ष्य बनाता रहा. समुद्र से घिरा यह क्षेत्र नौसैनिक दृष्टि से सुरक्षित था और आक्रमणकारियों को आसानी से प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता था.

2/8

स्थानीय शासन और सामर्थ्य

गोवा के स्थानीय शासकों और जनता की ताकत ने इसे विदेशी शक्तियों के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया. उन्होंने केवल सैन्य बल ही नहीं, बल्कि कूटनीति और समझदारी से भी विदेशी आक्रमणों का सामना किया.

3/8

पोर्तुगीजो का शासन

गोवा पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले पोर्तुगीज़ थे. उन्होंने प्रशासन, व्यापार और संस्कृति में स्थायित्व बनाए रखा. इसका मतलब यह था कि मुगलों और अंग्रेजों के लिए यहाँ प्रवेश करना और शासन करना कठिन था.

4/8

कठिन भूगोल और पहाड़ी इलाके

गोवा के पहाड़ी और वन्य क्षेत्र विदेशी सेनाओं के लिए चुनौतीपूर्ण थे. घने जंगल और ऊँचे पहाड़ आक्रमणकारियों के लिए बाधा बने. कठिन भूगोल ने न केवल सेना को थकाया बल्कि गोवा के लोगों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का मौका भी दिया.

5/8

समुद्री ताकत और व्यापार

गोवा की समुद्री क्षमता इसे विशेष बनाती थी. व्यापारिक गतिविधियों और नौसैनिक शक्ति ने राज्य को मजबूत बनाया. समुद्र के जरिए होने वाले व्यापार ने आर्थिक स्वतंत्रता दी.

6/8

रणनीति और कूटनीति

गोवा ने कभी भी बिना सोचे-समझे युद्ध नहीं किया. शासकों ने कूटनीतिक समझौते और रणनीति अपनाई. विदेशी शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखा और किसी भी हमले का सामना बुद्धिमानी से किया.

7/8

सांस्कृतिक ताकत और पहचान

गोवा की सांस्कृतिक पहचान मजबूत थी. भाषा, रीति-रिवाज और परंपराओं ने स्थानीय लोगों को एकजुट किया. विदेशी शक्तियाँ इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाईं क्योंकि लोग अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक थे.

8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

