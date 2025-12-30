  • Home>
  • Gajakesari Yoga 2026: नए साल 2026 की शुरुआत गजकेसरी योग से, इन राशियों को मिलेगी प्रमोशन और धन लाभ

Gajakesari Yoga 2026: नए साल 2026 की शुरुआत गजकेसरी योग से, इन राशियों को मिलेगी प्रमोशन और धन लाभ

Gajakesari Yoga 2026: ज्योतिष शास्त्र शुभ योग का बनना बेहद शुभ होता है. इस दौरान बनने वाले शुभ योग से कई राशियों को लाभ मिलता है. साल 2026 की शुरुआत बेहद शुभ योग गजकेसरी योग के साथ हो रही है.


By: Tavishi Kalra | Published: December 30, 2025 12:39:18 PM IST

Gajakesari Yoga 2026: नए साल 2026 की शुरुआत गजकेसरी योग से, इन राशियों को मिलेगी प्रमोशन और धन लाभ - Photo Gallery
Gajakesari Yoga

नए साल की शुरुआत खास सभी राशियों के लिए खास रहने वाली है. नए साल की शुरुआत में गजकेसरी योग का निर्माण होने वाला है. इस दौरान मिथुन राशि में गजकेसरी योग बन रहा है. मिथुन राशि में गुरु ग्रह पहले से विराजमान हैं, चंद्रमा के एक साथ आने के साथ गजकेसरी योग बनेगा.

Gajakesari Yoga 2026: नए साल 2026 की शुरुआत गजकेसरी योग से, इन राशियों को मिलेगी प्रमोशन और धन लाभ - Photo Gallery
Gajakesari Yoga

गजकेसरी योग को धन और करियर के लिए बहुत शुभ माना जाता है. इस योग के बनने से कई राशियों को इस योग के बनने से लाभ मिलता है. जानते हैं नए साल में किस दिन बन रहा है यह शुभ योग.

Gajakesari Yoga 2026: नए साल 2026 की शुरुआत गजकेसरी योग से, इन राशियों को मिलेगी प्रमोशन और धन लाभ - Photo Gallery
Gajakesari Yoga

2 जनवरी, 2026 शुक्रवार को सुबह 09 बजकर 25 मिनट पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे इसके बाद इस शुभ का निर्माण होगा. इस योग के बनने से कई राशियों को लाभ मिलेगा. जिससे करियर, प्रमोशन, धन में वृद्धि होने के संकेत मिल सकते हैं.

Gajakesari Yoga 2026: नए साल 2026 की शुरुआत गजकेसरी योग से, इन राशियों को मिलेगी प्रमोशन और धन लाभ - Photo Gallery
Gajakesari Yoga

सिंह राशि वालों के लिए यह समय बहुत शुभ है. सिंह राशि सूर्य की राशि है. इस दौरान सिंह राशि वालों को करियर में ग्रोथ और जॉब में बदलाव करने का मौका मिल सकता है. इस आपके रिश्तों में सुधार होगा. साथ ही आप अपने फिल्ड में शानदार प्रदर्शन करेंगे.

Gajakesari Yoga 2026: नए साल 2026 की शुरुआत गजकेसरी योग से, इन राशियों को मिलेगी प्रमोशन और धन लाभ - Photo Gallery
Gajakesari Yoga

धनु राशि वालों के लिए यह समय बेहतरीन होगा. धनु राशि गुरु ग्रह बृहस्पति की राशि है. इस शुभ योग के बनने से धनु राशि वालों को पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ मिलेगा. साथ ही आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे और करियर में आगे बढ़ सकते हैं. आपको इस दौरान एकाएक प्रमोशन मिल सकता है.

Gajakesari Yoga 2026: नए साल 2026 की शुरुआत गजकेसरी योग से, इन राशियों को मिलेगी प्रमोशन और धन लाभ - Photo Gallery
Gajakesari Yoga

नए साल में बनने वाले इस गजकेसरी योग से मां लक्ष्मी की कृपा इन राशियों पर पड़ेगी. इस अद्भुत योग से नए साल की शुरुआत इन दो राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगी.

Gajakesari Yoga 2026: नए साल 2026 की शुरुआत गजकेसरी योग से, इन राशियों को मिलेगी प्रमोशन और धन लाभ - Photo Gallery

