Gajakesari Yoga 2026: नए साल 2026 की शुरुआत गजकेसरी योग से, इन राशियों को मिलेगी प्रमोशन और धन लाभ
Gajakesari Yoga 2026: ज्योतिष शास्त्र शुभ योग का बनना बेहद शुभ होता है. इस दौरान बनने वाले शुभ योग से कई राशियों को लाभ मिलता है. साल 2026 की शुरुआत बेहद शुभ योग गजकेसरी योग के साथ हो रही है.
नए साल की शुरुआत खास सभी राशियों के लिए खास रहने वाली है. नए साल की शुरुआत में गजकेसरी योग का निर्माण होने वाला है. इस दौरान मिथुन राशि में गजकेसरी योग बन रहा है. मिथुन राशि में गुरु ग्रह पहले से विराजमान हैं, चंद्रमा के एक साथ आने के साथ गजकेसरी योग बनेगा.
गजकेसरी योग को धन और करियर के लिए बहुत शुभ माना जाता है. इस योग के बनने से कई राशियों को इस योग के बनने से लाभ मिलता है. जानते हैं नए साल में किस दिन बन रहा है यह शुभ योग.
2 जनवरी, 2026 शुक्रवार को सुबह 09 बजकर 25 मिनट पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे इसके बाद इस शुभ का निर्माण होगा. इस योग के बनने से कई राशियों को लाभ मिलेगा. जिससे करियर, प्रमोशन, धन में वृद्धि होने के संकेत मिल सकते हैं.
सिंह राशि वालों के लिए यह समय बहुत शुभ है. सिंह राशि सूर्य की राशि है. इस दौरान सिंह राशि वालों को करियर में ग्रोथ और जॉब में बदलाव करने का मौका मिल सकता है. इस आपके रिश्तों में सुधार होगा. साथ ही आप अपने फिल्ड में शानदार प्रदर्शन करेंगे.
धनु राशि वालों के लिए यह समय बेहतरीन होगा. धनु राशि गुरु ग्रह बृहस्पति की राशि है. इस शुभ योग के बनने से धनु राशि वालों को पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ मिलेगा. साथ ही आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे और करियर में आगे बढ़ सकते हैं. आपको इस दौरान एकाएक प्रमोशन मिल सकता है.
नए साल में बनने वाले इस गजकेसरी योग से मां लक्ष्मी की कृपा इन राशियों पर पड़ेगी. इस अद्भुत योग से नए साल की शुरुआत इन दो राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगी.