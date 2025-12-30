Gajakesari Yoga 2026: नए साल 2026 की शुरुआत गजकेसरी योग से, इन राशियों को मिलेगी प्रमोशन और धन लाभ

Gajakesari Yoga

नए साल की शुरुआत खास सभी राशियों के लिए खास रहने वाली है. नए साल की शुरुआत में गजकेसरी योग का निर्माण होने वाला है. इस दौरान मिथुन राशि में गजकेसरी योग बन रहा है. मिथुन राशि में गुरु ग्रह पहले से विराजमान हैं, चंद्रमा के एक साथ आने के साथ गजकेसरी योग बनेगा.