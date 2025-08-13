Sonam Bajwa वेस्टर्न ड्रेस से लेकर ट्रेडिशनल ऑउटफिट तक, हर स्टाइल में करती हैं अपने हुस्न की बारिश

सोनम बाजवा एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, जो पंजाबी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक अपनी बेहद दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीत चुकी हैं। उनका स्टाइल भी बहुत यूनिक है — चाहे वो वेस्टर्न ड्रेस हो या ट्रेडिशनल आउटफिट, सोनम हर लुक में बहुत ही खूबसूरत और ग्लैमरस लगती हैं। उनका कॉन्फिडेंस उनकी खूबसूरती को निखार देता हैं। सोनम सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपनी लाइफ से जुड़े मोमेंट्स शेयर करती रहती हैं।