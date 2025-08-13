Sonam Bajwa वेस्टर्न ड्रेस से लेकर ट्रेडिशनल ऑउटफिट तक, हर स्टाइल में करती हैं अपने हुस्न की बारिश
सोनम बाजवा एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, जो पंजाबी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक अपनी बेहद दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीत चुकी हैं। उनका स्टाइल भी बहुत यूनिक है — चाहे वो वेस्टर्न ड्रेस हो या ट्रेडिशनल आउटफिट, सोनम हर लुक में बहुत ही खूबसूरत और ग्लैमरस लगती हैं। उनका कॉन्फिडेंस उनकी खूबसूरती को निखार देता हैं। सोनम सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपनी लाइफ से जुड़े मोमेंट्स शेयर करती रहती हैं।
फूलों वाली फ्रॉक में दी बार्बी वाइब्स (Sonam gives Barbie vibes in a floral frock)
सोनम इस तस्वीर में किसी परी से कम नहीं लग रही हैं। उन्होंने आसमानी कलर की फूलों वाली ड्रेस में उनका लुक एकदम ड्रीमी और देसी बार्बी वाइब्स दे रहा है। बालों की लंबी चोटी, पेड़ से टिककर खड़ी हैं, सोनम इसमें बेहद खूबसूरत लग रही हैं।
सोनम दिखी एकदम लेडी बॉस की तरह (Sonam looked like a lady boss)
सोनम बजवा का ये लुक बिल्कुल मिस्ट्री और एलीगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ब्लैक रंग के पैंट सूट और स्टाइलिश हैट के साथ उनका कूल और कॉन्फिडेंट अंदाज लोगो का दिल छू लेने वाला है
लाल सूट में ढाया सोनम ने कहर (Sonam Bajwa Looks Glamorous in Red Suit)
सोनम ने इस तस्वीर में स्टाइलिश रेड सूट पहन रखा हैं, इसमें उनकी खूबसूरती निखर कर सामने आ रही हैं और उनकी मासूमियत लोगो का दिल को छू रही हैं।
सोनम ने गोल्डन लहंगे में दिखाई अपनी पतली कमर(Sonam flaunts her sexy figure)
सोनम इस गोल्डन लहंगे अपनी पतली कमर से आग लगा रही हैं, उनके लहंगे के ब्लाउज का डीप नैक डिजाइन उन्हें खूबसूरत के साथ - साथ हॉट भी दिखा रहा हैं। आप भी उनके इस लुक को किसी भी पार्टी या फंक्शन के लिए अपना सकते हैं।
सोनम लाल ड्रेस में दिखी बेहद हॉट (Sonam looked hot in a red dress)
सोनम इस लाल ड्रेस में बेहद हॉट और सेक्सी नजर आ रही हैं, उनका ये बॉडी फिटेड ऑउटफिट उनके सेक्सी कर्व्स को बखूबी दिखा रहा हैं। ये लुक सोनम को ग्लैमरस लुक भी दे रहा हैं।
सोनम गोल्डन साड़ी में दिखी बेहद ग्लैमरस (Sonam looked glamorous in a golden saree)
सोनम इस गोल्डन रंग की साड़ी में किसी परी से कम नहीं लग रही हैं, वो इस तस्वीर में बैठकर पोज देती हुई नजर आ रही हैं। सोनम के खुले बाल उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
