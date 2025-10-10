Diwali 2025:मीठा हो या नमकीन, ये हेल्दी ऑप्शन्स बनाएंगे दिवाली स्पेशल
इस बार दिवाली पर थोड़ा स्मार्ट रहें, स्वाद से समझौता किए बिना फेस्टिव मेन्यू में कुछ ऐसे हेल्दी विकल्प शामिल करें, जो पेट पर भारी न पड़ें. तो आइए जानें 8 हेल्दी ऑप्शन जो आपकी दिवाली दावत को स्वादिष्ट और फिट दोनों बनाएंगे
बेक्ड समोसा
समोसा हर पार्टी और त्योहार की शान है, लेकिन उसे डीप फ्राई करना सेहत को भारी कर सकता है. इसके बजाय, आप वही समोसा भरावन के साथ तैयार करें और बेक करें. इस तरह वह कुरकुरा रहेगा लेकिन तेल कम लगेगा.
ग्रिल्ड पनीर टिका
पनीर टिका पारंपरिक रूप से तला जाता है, लेकिन इसे ग्रिल या एअर फ्रायर में बनाना से बहुत कम तेल लगेगा. पनीर को दही, हल्दी, लाल मिर्च और मसालों के साथ मैरिनेट करें और फिर ग्रिल करें.
पुलाव
चावल की बजाय आप मिलेट (ज्वार, बाजरा, रागी) या क्विनोआ का पुलाव बना सकती हैं. इन्हें हल्की सब्जियों और कम मसालों के साथ पकाएं. उदाहरण स्वरूप, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, मटर व हल्दी-सब्जी मसाले डालकर बनाएँ.
क्विनोआ पोहा
पोहा जैसे हल्के स्नैक को हेल्दी बनाने के लिए, आप पारंपरिक चूड़ा की बजाय क्विनोआ ब्रेकड (उबला हुआ) इस्तेमाल करें. इसमें अलग तरह की सब्जियाँ मिलाएं जैसे टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया
भुने चने
भुने चने एक बेहतरीन हेल्दी स्नैक होते हैं. इसमें फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होते हैं, और यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. इसे बनाने के लिए चनों को हल्के तेल के साथ तड़का दें, हींग और जीरा डालें, और हल्की भुनी मसाले मिलाएं.
छोले स्टफ्ड सब्जियाँ
आप सब्जियों जैसे बैंगन, तोरी या शिमला मिर्च को खोखला करके उसमें मसालेदार राजमा या छोले भर सकती हैं और हल्की ग्रिल या ओवन में बेक कर सकती हैं. इससे डिश में प्रोटीन और फाइबर बढ़ेंगे और तेल की मात्रा कम होगी.
ब्राउन चावल खीर
मिठाई की जगह ब्राउन चावल, ओट्स या बाजरे जैसी अनाजों से खीर बनाएं. दूध के स्थान पर आप कम फैट दूध इस्तेमाल करें, और चीनी की जगह गुड़ या शहद डालें. ऊपर से कटे ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, पिस्ता और किशमिश डालें.
खजूर और ड्राई फ्रूट लड्डू
इस मिठाई को बनाने के लिए खजूर, बादाम, काजू और नारियल मिलाएं. खजूर में प्राकृतिक मिठास है, इसलिए चीनी की ज़रूरत कम होती है. मिश्रण को छोटे-छोटे गोल लड्डू बनाएं और हल्का से भून लें.
