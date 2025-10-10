Diwali 2025:मीठा हो या नमकीन, ये हेल्दी ऑप्शन्स बनाएंगे दिवाली स्पेशल

भुने चने

भुने चने एक बेहतरीन हेल्दी स्नैक होते हैं. इसमें फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होते हैं, और यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. इसे बनाने के लिए चनों को हल्के तेल के साथ तड़का दें, हींग और जीरा डालें, और हल्की भुनी मसाले मिलाएं.