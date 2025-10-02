वीकेंड स्पेशल: साउथ की सुपरहिट फिल्में अब हिंदी में, घर बैठे मनोरंजन! - Photo Gallery
वीकेंड स्पेशल: साउथ की सुपरहिट फिल्में अब हिंदी में, घर बैठे मनोरंजन!

नेटफ्लिक्स से लेकर अमेजन प्राइम तक, आ रहे हैं, ये 8 जबरदस्त साउथ इंडियन फिल्में और शोज, जो आपकी स्क्रीन पर मचाएंगे बवाल.चाहे हो क्राइम थ्रिलर, लव स्टोरी या कॉमेडी का तड़का ,सब कुछ मिलेगा हिंदी में, सिर्फ आपके लिए!

By: Komal Singh | Published: October 2, 2025 8:45:48 AM IST

द गेम: तुम अकेले नहीं हो

एक लड़की गेम डेवलपर की कहानी, जो ऑनलाइन और रियल लाइफ में परेशानियों से जूझती है. थ्रिलर और इमोशंस से भरपूर. हिंदी में डब होकर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है.

मधारासी

सिवकार्थिकेयन की एक्शन-थ्रिलर फिल्म. जबरदस्त ड्रामा और ट्विस्ट से भरी हुई कहानी. हिंदी डब में 1 अक्टूबर से अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

साहस का मिशन

मलयालम की फन और एक्शन से भरी मूवी, अब हिंदी में उपलब्ध है . हल्की-फुल्की कहानी और कॉमेडी से भरपूर, फैमिली के साथ देख सकते हैं.

लिटिल हार्ट्स

तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी, अब हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी इसमें लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा का क्यूट कॉम्बिनेशन. मजेदार और रिलैक्स मूड के लिए एकदम सही.

बिग बॉस तमिल सीजन 9

विजय सेतुपति की होस्टिंग में बिग बॉस तमिल अब हिंदी में भी. नया सीजन शुरू 5 अक्टूबर से, ढेर सारा ड्रामा और मस्ती लेकरआप दे ख सकते है.

कुरुक्षेत्र

इतिहास और महाभारत की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म, दमदार अभिनय और बड़े सेट्स के साथ। हिंदी में 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर आ रही है.

सर्च: नैना मर्डर केस

सस्पेंस और क्राइम से भरपूर मर्डर मिस्ट्री. हर मोड़ पर चौंकाने वाले राज देखने को मिलेंगे। हिंदी में 10 अक्टूबर को हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

कंट्रोल

थ्रिलर मूवी जिसमें थाकुर अनुप सिंह और प्रिया आनंद हैं. टाइट प्लॉट और सस्पेंस से भरपूर कहानी है . यह आपको हिंदी में 10 अक्टूबर से Sony LIV पर देखने को मिल जाएगी.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

