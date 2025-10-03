खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ

खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ

दुनिया में खूबसूरत दिखना किसे नहीं पसंद लेकिन खूबसूरती कभी चेहरे तक ही सीमित नहीं होती उसके साथ आपके पास टैलेंट, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी होना चाहिए जो उसे और भी ज्यादा खास बनाती है. तो चलिए जानते है दुनिया की ऐसी महिलाओं के बारे में जो अपने लुक्स स्टाइल और करिश्मे से करोड़ो दिलों पर राज करती है.

By: Komal Singh | Published: October 3, 2025 9:03:28 AM IST

Follow us on
Google News
खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery
1/9

जोडी कोमर

ब्रिटिश एक्ट्रेस जोडी कोमर अपनी नैचुरल ब्यूटी और एक्सप्रेशंस से मशहूर हैं. उनका चेहरा गोल्डन रेशियो के हिसाब से सबसे परफेक्ट माना गया, जिससे उनकी सुंदरता और भी निखरती है.

खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery
2/9

जेंडाया

हॉलीवुड की यंग स्टार जेंडाया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि स्टाइल आइकन भी हैं. उनका कंफिडेंस, ग्रेस और टैलेंट उन्हें दुनियाभर की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनाता है.

खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery
3/9

बेयोंसे

पॉप क्वीन बेयोंसे अपनी आवाज जितनी दमदार हैं, उतनी ही उनकी खूबसूरती भी. उनका चार्म, पावरफुल पर्सनालिटी और स्टेज प्रेजेस उन्हें दुनिया की सबसे अटरेक्टिव महिलाओं में शामिल करता है.

खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery
4/9

अरियाना ग्रांडे

अरियाना ग्रांडे अपनी स्वीट स्माइल और पॉप-डॉल जैसी लुक्स से दिल जीतती हैं. उनकी क्यूटनेस, स्टाइल और म्यूजिक फैंस को हमेशा उनसे जोड़े रखते हैं.

खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery
5/9

टेलर स्विफ्ट

ग्लोबल पॉपस्टार टेलर स्विफ्ट अपनी सादगी भरी खूबसूरती और एलेगेंट पर्सनालिटी के लिए मशहूर हैं. उनका ग्रेस और नैचुरल चार्म उन्हें सबसे अलग बनाता है.

खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery
6/9

होयोन जंग

‘स्क्विड गेम’ फेम होयोन जंग अपनी सादगी और अलग लुक्स से इंटरनेशनल स्टार बनीं. उनकी क्यूटनेस और नैचुरल ब्यूटी फैंस को बेहद पसंद आती है.

खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery
7/9

किम कार्दशियन

किम कार्दशियन का ग्लैमरस लुक और फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है. उनकी बोल्डनेस और स्टाइल ने उन्हें सोशल मीडिया क्वीन बना दिया है.

खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery
8/9

दीपिका पादुकोण

बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा दीपिका पादुकोण अपने ग्रेस और एलेगेंस से दुनिया को मोहित करती हैं. उनका स्माइल और नैचुरल ब्यूटी उन्हें ग्लोबल आइकन बनाते हैं.

खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
DeepikaPadukoneGlobalBeautyIconsJodieComerMostBeautifulWomenTop BeautifulWomen
खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery
खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery
खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery
खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ - Photo Gallery