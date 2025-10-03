खूबसूरती की मिसाल, जानिए कौन-कौन हैं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएँ

दुनिया में खूबसूरत दिखना किसे नहीं पसंद लेकिन खूबसूरती कभी चेहरे तक ही सीमित नहीं होती उसके साथ आपके पास टैलेंट, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी होना चाहिए जो उसे और भी ज्यादा खास बनाती है. तो चलिए जानते है दुनिया की ऐसी महिलाओं के बारे में जो अपने लुक्स स्टाइल और करिश्मे से करोड़ो दिलों पर राज करती है.