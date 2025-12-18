छावा से लेकर सैयारा तक…2025 में सुपरहिट साबित हुईं ये 5 फिल्में; बॉक्स ऑफिस पर की छप्परफाड़ कमाई

छावा

विक्की कौशल की फिल्म छावा 14 फरवरी 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. यह फिल्म डॉक फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई थी. इस फिल्म का बजट करीब 130 करोड़ का था. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, छावा ने बड़े पर्दे पर नेट 600.10 करोड़ का कलेक्शन किया है. वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 800 करोड़ के आसपास तक रही. छावा ने बॉक्स ऑफिस पर इस कदर तहलका मचाया कि लोग विक्की कौशल के दीवाने हो गए.