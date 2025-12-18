छावा से लेकर सैयारा तक…2025 में सुपरहिट साबित हुईं ये 5 फिल्में; बॉक्स ऑफिस पर की छप्परफाड़ कमाई
Superhit Films 2025: साल 2025 में कई ऐसी फिल्में रही हैं. जिन्होंने बड़े पर्दे पर कमाल कर दिखाया है. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की है. हालांकि, इस दौरान कई फिल्में ऐसी भी आईं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन किया. आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं. जो बड़े पर्दे पर सुपरहिट साबित हुई हैं.
छावा
विक्की कौशल की फिल्म छावा 14 फरवरी 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. यह फिल्म डॉक फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई थी. इस फिल्म का बजट करीब 130 करोड़ का था. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, छावा ने बड़े पर्दे पर नेट 600.10 करोड़ का कलेक्शन किया है. वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 800 करोड़ के आसपास तक रही. छावा ने बॉक्स ऑफिस पर इस कदर तहलका मचाया कि लोग विक्की कौशल के दीवाने हो गए.
सैयारा
यशराज बैनर तले बनी फिल्म सैयारा भी इस साल की सुपरहिट फिल्मों में शामिल है. अहान पांडे और अनीत पड्डा ने इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा है. यह फिल्म सैयारा 2025 की सबसे बड़ी हिट साबित हुई. यह फिल्म करीब 60 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हुई थी. सैयारा ने 337.78 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. वहीं इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 579.23 करोड़ रुपये तक रहा था.
एक दीवाने की दीवानियत
हर्षवर्धन राणे और एक्ट्रेस सोनम बाजवा कि इस रोमांटिक फिल्म को भी लोगों ने खूब सारा प्यार दिया था. सनम तेरी कमस की तरह इस बार भी हर्षवर्धन ने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया. 30 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 80.83 करोड़ था. वहीं वर्ल्डवाइड एक दीवाने की दीवानियत 112.03 करोड़ की कमाई की.
तेरे इश्क में
धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में 70 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. इस फिल्म को भी फैंस ने खूब सारा प्यार दिया. इस फिल्म ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर करीब 110.54 करोड़ की कमाई की. वहीं वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 145 करोड़ से ज्यादा रही.
भूल चूक माफ
इस सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में फिल्म भूल चूक माफ का नाम भी शामिल है. यह फिल्म 50 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई 74.18 करोड़ तक रही. राजकुमार राव और वामिका गब्बी की इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 90.78 करोड़ की कमाई की.