  • Home>
  • Gallery»
  • Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज

Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज

Latest OTT Release: दिवाली वाले वीकेंड पर बिल्कुल भी बोरियत नहीं महसूस होने वाली है, क्योंकि इस शुक्रवार ओटीटी पर 1 या 2 नहीं, बल्कि 8 फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. 17 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट में बागी 4 से लेकर भागवत चैप्टर वन: राक्षस तक, शामिल है.

By: Prachi Tandon | Published: October 16, 2025 9:56:11 PM IST

Follow us on
Google News
Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery
1/9

इस शुक्रवार कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज हो रही रिलीज?

दिवाली की छुट्टियों में कुछ मसालेदार और मजेदार देखने का प्लान कर रहे हैं, तो इस बार का शुक्रवार खास होने वाला है. जी हां, 17 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक्साइटिंग थ्रिलर, डॉर्क कॉमेडी से लेकर इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा और रियल क्राइम स्टोरीज वाली फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं.

Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery
2/9

भागवत चैप्टर वन: राक्षस

अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार स्टारर क्राइम थ्रिलर फिल्म भागवत चैप्टर वन: राक्षस की कहानी इतनी जबरदस्त है कि आपको आखिरी तक स्क्रीन से चिपके रहने के लिए मजबूर कर देगी. यह फिल्म 17 अक्टूबर को जी 5 पर स्ट्रीम होगी.

Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery
3/9

शी वॉक्स इन डार्कनेस

सुजाना अबैतुआ स्टारर पॉलिटिकल ड्रामा शी वॉक्स इन डार्कनेस एक सीरीज जिसे 17 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा सकता है.

Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery
4/9

गुड न्यूज

यह एक फिल्म है जो जापानी प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है, जिसमें ऑफिसर अफरा-तफरी से निपटने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. गुड न्यूज फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर 17 अक्टूबर को स्ट्रीम हो रही है.

Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery
5/9

अभ्यंतरा कुट्टावली

मलयालम फिल्म की कहानी एक सरकारी ऑफिसर और उसकी पत्नी के इर्द-गिर्द घूमती है. पत्नी अपने पति पर दहेज और घरेलू हिंसा के झूठे आरोप लगा देती है. फिल्म की कहानी क्या ट्विस्ट लेती है यह 17 अक्टूबर से जी 5 पर देखा जा सकता है.

Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery
6/9

हॉलीवुड हसलर: ग्लिट्ज, ग्लैमर, स्कैम

तीन पार्ट की डॉक्यूमेंट्री सीरीज की कहानी एक एक्टर के करियर के उतार-चढ़ाव पर बेस्ड हैं. इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज को 17 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery
7/9

संतोष

यह फिल्म एक ऐसी महिला पुलिस कांस्टेबल पर बेस्ड है जिसे नौकरी अपने पति की मौत के बाद विरासत में मिलती है. लेकिन, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस कांस्टेबल एक दलित लड़की के बलात्कार और हत्या की जांज में जुटती है. इस फिल्म को लायंसगेट प्ले पर देखा जा सकता है.

Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery
8/9

किष्किंधापुरी

सिनेमाघरों में खूब तारीफें बटोरने के बाद तेलुगु हॉरर फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर रिलीज होने जा रही है.

Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery
9/9

बागी 4

टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 भी 17 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है. हालांकि, इस फिल्म को देखने के लिए अभी रेंट देना होगा. 31 अक्टूबर से प्राइम यूजर्स बागी 4 फिल्म फ्री में देख सकेंगे.

Tags:
entertainment newsLatest OTT ReleaseNew moviesnew web seriesThis Week Release
Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery
Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery
Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery
Friday OTT Release: दिवाली से पहले ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, इस शुक्रवार 8 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज - Photo Gallery