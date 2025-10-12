घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Anjeer For Sex Problems: मर्दाना ताकत यानी सेक्स पॉवर बढ़ाने के लिए अंजीर को फायदेमंद माना जाता है. लेकिन, इसे धड़ाधड़ खाने से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकते हैं.

By: Team InKhabar | Published: October 12, 2025 1:32:00 PM IST

Follow us on
Google News
घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
1/8

मर्दाना ताकत के चक्कर में न बढ़ा लें मुसीबत

मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए कई लोग अंजीर खाने की सलाह देते हैं. अंजीर में फाइबर, पोटैशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई गुण भरपूर मात्रा में होते हैं. जो सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन, इसे बिना सोचे समझे और धड़ाधड़ खाने से बचना चाहिए.

घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
2/8

सबके लिए नहीं है अंजीर

जी हां, अंजीर जितना फायदेमंद होता है. उतना ही अगर इसे बेपरवाह की तरह खाया जाए तो शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है.

घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
3/8

शुगर लेवल

अगर बिना सोचे समझे अंजीर को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं. तो पहले अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कर लें. डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा अंजीर खाना नुकसानदायक हो सकता है. क्योंकि, इसमें नेचुरल शुगर की काफी मात्रा होती है.

घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
4/8

दस्त और पेट में जलन

गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा अंजीर खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. जिसमें दस्त और पेट में जलन शामिल है. अगर आप गर्मियों में अंजीर खा रहे हैं तो इसे पानी में भिगोकर खाना चाहिए.

घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
5/8

गठिया और यूरिक एसिड

जिन लोगों को गठिया और यूरिक एसिड की समस्या रहती है, उनके लिए भी बेपरवाह की तरह अंजीर खाना खराब हो सकता है. ऐसा माना जाता है कि अंजीर में ऑक्सलेट्स होते हैं, जो ज्यादा मात्रा में शरीर में जाएं तो गठिया का दर्द बढ़ा सकते हैं.

घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
6/8

कैसे खाएं अंजीर?

मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए अंजीर को दूध के साथ खाने की सलाह दी जाती है. इसके लिए रात को दूध में अंजीर को भिगोकर छोड़ दें और फिर सुबह पी लें. इससे शरीर फुर्तीला होने के साथ-साथ यौन संबंधी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं.

घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
7/8

सुपरफूड है अंजीर

अंजीर को सुपरफूड माना जाता है. लेकिन, इसे बैलेंस तरह से डाइट में शामिल करना चाहिए. नहीं, तो यह शरीर के लिए कई मुसीबतें खड़ी कर सकता है.

घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
Bedroom problemsHealth Problemshealth tipsSex PowerSexual Problems
घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
घोड़े जैसी मर्दाना ताकत के लिए धड़ाधड़ खा रहे अंजीर? पहले जान लें बातें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery