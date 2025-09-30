October 2025 में होगा OTT प्लेटफॉर्म्स पर धमाका, क्योंकि एक नहीं बल्कि 10 नई मूवी होंगी रिलीज़ मिलेगा हर Genre का स्वाद

New OTT Releases in October 2025: अक्टूबर 2025 दर्शकों के लिए मनोरंजन का पूरा पैकेज लेकर आ रहा है। एक ही महीने में एक्शन, थ्रिलर, पौराणिक कथाएँ, रोमांस और कॉमेडी जैसी हर शैली की फिल्में और सीरीज़ रिलीज़ होंगी। जो दर्शक रोमांचक कहानियाँ पसंद करते हैं, उन्हें द गेम और सर्च भाएगी, जबकि हल्की-फुल्की और रोमांटिक कहानियों के चाहने वालों के लिए परम् सुंदरी और नोबडी वॉन्ट्स दिस सीज़न 2 बेहतर ऑप्शन रहेंगे। यह महीना हर तरह के दर्शकों को कुछ नया और रोचक देखने का मौका देगा।