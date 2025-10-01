Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari देखने से पहले देखे बॉलीवुड की ये सुपरहिट रोमांटिक कॉमेडी फिल्में, जहाँ मिलेगा आपको प्यार और मस्ती का बेस्ट कलेक्शन - Photo Gallery
Must Watch Bollywood Movies: इन फिल्मों से हमें सिखने को मिलता है कि प्यार आसान नहीं होता, लेकिन सच्चे रिश्ते हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। “Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari” देखने से पहले अगर ये फिल्में देखी जाएँ, तो रोमांस और कॉमेडी का मज़ा और भी बढ़ जाएगा।

By: Ananya verma | Last Updated: October 1, 2025 5:39:58 PM IST

“Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari” से पहले ये कॉमेडी-रोमांटिक फिल्में जरूर देखे। जैसे कि सबको पता है कि Varun Dhawan और Janhvi Kapoor की नई फिल्म आने वाली है। तो उससे पहले, इन 7 हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों को देख लेना मजेदार रहेगा।

Hum Tum (2004)

हम तुम करण (सैफ अली खान) और रिया (रानी मुखर्जी) की कहानी है जो कई सालों तक बार-बार मिलते हैं। शुरू में, वे एक-दूसरे को बिलकुल पसंद नहीं करते और हर बार लड़ते हैं। अलग-अलग शहरों में कई मुलाकातों के बाद, वे धीरे-धीरे दोस्त बन जाते हैं। उनकी यही गहरी दोस्ती अंत में सच्चे प्यार में बदल जाती है।

Jab We Met (2007)

यह कहानी आदित्य (एक दुखी और निराश बिजनेसमैन) और गीत (एक ज़िंदादिल, बहुत बातें करने वाली पंजाबी लड़की) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी मुलाकात एक ट्रेन में होती है। अपनी धुन में रहने वाली गीत, गलती से आदित्य को अपने साथ भटिंडा तक ले जाती है। इस सफर के दौरान, गीत अपनी खुशमिजाज़ी से आदित्य की ज़िंदगी में रंग भर देती है और वह जीना सीख जाता है। बाद में, जब गीत खुद दुखी हो जाती है, तो आदित्य उसका सहारा बनता है और उसे फिर से खुश करता है।

Salaam Namaste (2005)

यह कहानी मेलबर्न में रहने वाले निक (सैफ अली खान), जो एक लापरवाह शेफ है, और अंबर (प्रीति जिंटा), जो एक ज़िम्मेदार रेडियो जॉकी है, के बारे में है। शुरू में वे एक-दूसरे को नापसंद करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें प्यार हो जाता है और वे शादी किए बिना एक साथ रहने (लिव-इन रिलेशनशिप) का फैसला करते हैं। जब अंबर अनजाने में प्रेग्नेंट हो जाती है, तो निक बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है, जिससे उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। अलग होने के बावजूद, बच्चे के जन्म के समय वे फिर से एक-दूसरे के करीब आते हैं, निक को अपने प्यार का एहसास होता है, और वे एक सुखी परिवार शुरू करते हैं।

Band Baaja Baaraat (2010)

यह कहानी श्रुति (अनुष्का शर्मा) और बिट्टू (रणवीर सिंह) की है, जो अपनी वेडिंग प्लानिंग कंपनी 'शादी मुबारक' शुरू करते हैं। वे एक नियम बनाते हैं कि "जिसके साथ व्यापार करो, उससे कभी प्यार न करो।" हालाँकि, व्यापार में सफलता के दौरान वे एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं और प्यार कर बैठते हैं, जिससे उनका बिजनेस और पार्टनरशिप टूट जाती है। जब दोनों को अलग-अलग काम में मुश्किल आती है, तो वे मजबूरी में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए फिर से एक साथ आते हैं, और अंत में उन्हें एहसास होता है कि वे व्यापार और प्यार दोनों में एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं, और वे एक हो जाते हैं।

2 States (2014)

यह कहानी कृष (पंजाबी) और अनन्या (तमिल) की है, जिन्हें कॉलेज में प्यार हो जाता है। उनकी शादी की सबसे बड़ी मुश्किल उनके परिवार होते हैं, जो अलग-अलग संस्कृतियों के कारण इस रिश्ते को मंज़ूरी नहीं देते।दोनों अपने परिवारों का दिल जीतने और उन्हें एक-दूसरे से प्यार करवाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कई कोशिशों के बाद, उनका प्यार और लगन जीत जाती है और अंत में दोनों परिवार खुशी से शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं

Humpty Sharma Ki Dulhania (2014)

यह कहानी काव्या (आलिया भट्ट) की है, जो अपनी शादी के लिए दिल्ली में एक महँगा डिज़ाइनर लहंगा खरीदने आती है, जहाँ उसकी मुलाकात हम्प्टी (वरुण धवन) से होती है, जो एक लापरवाह और शरारती लड़का है।दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन काव्या के पिता (आशुतोष राणा), जो प्रेम विवाह के सख़्त खिलाफ हैं, इस रिश्ते को मंज़ूरी नहीं देते। वह हम्प्टी को पाँच दिन की चुनौती देते हैं कि वह होने वाले दूल्हे अंगद में कोई बुराई ढूंढकर दिखाए। हम्प्टी अंगद में कोई कमी नहीं ढूंढ पाता, लेकिन अंत में, वह अपनी सच्ची मोहब्बत और ईमानदारी से काव्या के पिता का दिल जीत लेता है, और वे ख़ुशी से शादी कर लेते हैं।

Bareilly Ki Barfi (2017)

बिट्टी (कृति सेनन) बरेली की एक मॉडर्न लड़की है जिसकी शादी नहीं हो पाती। एक दिन उसे एक किताब 'बरेली की बर्फी' मिलती है, जिसकी नायिका बिल्कुल उस जैसी है। वह ख़ुश होकर उस किताब के लेखक, प्रीतम विद्रोही को ढूँढ़ने निकलती है। प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाला चिराग (आयुष्मान खुराना) ही असल में लेखक होता है, लेकिन वह डर के कारण अपनी पहचान छिपाता है और अपने दोस्त प्रीतम (राजकुमार राव) को नकली लेखक बनाकर बिट्टी से मिलवाता है। चिराग चाहता है कि बिट्टी प्रीतम को नापसंद कर दे, मगर यह प्लान उल्टा पड़ जाता है और बिट्टी प्रीतम को पसंद करने लगती है। अंत में, बिट्टी जान जाती है कि चिराग ही उसका सच्चा प्यार है और चिराग की सारी हेरा-फेरी के बावजूद, वे दोनों शादी कर लेते हैं।

: यह सामग्री केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से साझा की गई है। इसमें व्यक्त किए गए विचार, घटनाएँ और प्रतिक्रियाएँ शो के प्रसारित एपिसोड पर आधारित हैं। लेखक या वेबसाइट किसी भी तथ्यगत त्रुटि या व्यक्तिगत राय के लिए जिम्मेदार नहीं है।

