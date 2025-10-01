Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari देखने से पहले देखे बॉलीवुड की ये सुपरहिट रोमांटिक कॉमेडी फिल्में, जहाँ मिलेगा आपको प्यार और मस्ती का बेस्ट कलेक्शन

Bareilly Ki Barfi (2017)

बिट्टी (कृति सेनन) बरेली की एक मॉडर्न लड़की है जिसकी शादी नहीं हो पाती। एक दिन उसे एक किताब 'बरेली की बर्फी' मिलती है, जिसकी नायिका बिल्कुल उस जैसी है। वह ख़ुश होकर उस किताब के लेखक, प्रीतम विद्रोही को ढूँढ़ने निकलती है। प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाला चिराग (आयुष्मान खुराना) ही असल में लेखक होता है, लेकिन वह डर के कारण अपनी पहचान छिपाता है और अपने दोस्त प्रीतम (राजकुमार राव) को नकली लेखक बनाकर बिट्टी से मिलवाता है। चिराग चाहता है कि बिट्टी प्रीतम को नापसंद कर दे, मगर यह प्लान उल्टा पड़ जाता है और बिट्टी प्रीतम को पसंद करने लगती है। अंत में, बिट्टी जान जाती है कि चिराग ही उसका सच्चा प्यार है और चिराग की सारी हेरा-फेरी के बावजूद, वे दोनों शादी कर लेते हैं।