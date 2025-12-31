क्यों ट्विंकल खन्ना ने शादी के बाद भी नहीं बदला अपना सरनेम?

Twinkle Khanna On Women’s Choice: ट्विंकल खन्ना ने हाल ही में इस बारे में खुलकर बात की कि उन्होंने शादी के बाद अपने पति अक्षय कुमार का उपनाम क्यों नहीं अपनाया. इस दौरान उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि यह ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. ‘टाइम्स एंटरटेनमेंट’ के मुताबिक, उनका यह नज़रिया शादी के प्रति आज के बदलते दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ अब यह उम्मीद नहीं की जाती कि विवाह के बाद महिला की पहचान बदल जानी चाहिए.