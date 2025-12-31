क्यों ट्विंकल खन्ना ने शादी के बाद भी नहीं बदला अपना सरनेम?
Twinkle Khanna On Women’s Choice: ट्विंकल खन्ना ने हाल ही में इस बारे में खुलकर बात की कि उन्होंने शादी के बाद अपने पति अक्षय कुमार का उपनाम क्यों नहीं अपनाया. इस दौरान उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि यह ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. ‘टाइम्स एंटरटेनमेंट’ के मुताबिक, उनका यह नज़रिया शादी के प्रति आज के बदलते दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ अब यह उम्मीद नहीं की जाती कि विवाह के बाद महिला की पहचान बदल जानी चाहिए.
बॉलीवुड से परे एक महिला
ट्विंकल खन्ना एक लेखिका, उद्यमी और पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जो अपनी हाजिरजवाबी और स्वतंत्र आवाज़ के लिए जानी जाती हैं. भले ही उनका बैकग्राउंड फिल्मों से रहा हो, लेकिन आज उनकी रचनात्मकता ही उनकी पहचान है.
परवरिश ने उनके दृष्टिकोण को गढ़ा
इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि शादी के बाद अपना उपनाम बदलने का विचार उनके मन में कभी आया ही नहीं. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उनके परिवार में उपनाम बदलने जैसी बात पर कभी चर्चा नहीं हुई और न ही इसे कोई महत्व दिया गया.
पितृसत्ता की बाद में हुई पहचान
ट्विंकल खन्ना ने आगे बताया कि उन्हें पितृसत्ता (Patriarchy) का अहसास फिल्म उद्योग में कदम रखने के बाद ही हुआ था. बल्कि फिल्म इंडस्ट्री ने उन सूक्ष्म और स्पष्ट असमानताओं को उजागर किया जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ता है.
विवाह की परंपराओं को नई परिभाषा देना
अपना उपनाम न बदलने का ट्विंकल का निर्णय यह दर्शाता है कि आधुनिक महिलाएं पहचान और विवाह को किस तरह देखती हैं. अपने इस फैसले पर खुलकर चर्चा करके, वह महिलाओं को ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करती हैं जो उनके अपने विश्वासों के अनुरूप हों.
कोई बयान नहीं, बस एक वास्तविकता
जब ट्विंकल ने कहा, "हमें अपना अंतिम नाम (Last name) बदलने का विचार कभी आया ही नहीं," तो इसने कई लोगों के दिल को छू लिया. यह कोई साहसी घोषणा नहीं थी, बल्कि उनके जीवन और विश्वासों का प्रतिबिंब था.
अपने विशेषाधिकार को स्वीकार करना
हालाँकि, उन्होंने ने यह स्वीकार किया कि वह विशेषाधिकारों के साथ पली-बढ़ी हैं और उन कई संघर्षों से बची रहीं जिनका सामना आमतौर पर महिलाएं करती हैं। वह एक ऐसे घर में पली-बढ़ीं जहां समानता सामान्य बात थी और शादी को लेकर उम्मीदें न्यूनतम थीं.
अंतिम संदेश: विकल्प मायने रखता है
ट्विंकल खन्ना की कहानी दिखाती है कि उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए व्यक्तिगत पहचान से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए. अपना उपनाम बरकरार रखकर, वह दिखाती हैं कि प्यार और साझेदारी के लिए आपको यह बदलने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन हैं.