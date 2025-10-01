Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका
Bigg Boss 19 में यूपी के सोशल मीडिया स्टार मृदुल तिवारी ने सलमान खान से वादा किया था कि वे अपना गेम सुधारेंगे और इसे पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाया। उनके इस रिएक्शन ने फैन्स को हैरान कर दिया। अब देखना होगा कि सलमान खान उनके स्टैंड और इस एपिसोड पर क्या जवाब देते हैं।
मृदुल तिवारी का पहला बड़ा एक्सप्रेशन
Bigg Boss 19 में यूपी के सोशल मीडिया स्टार मृदुल तिवारी का गुस्से वाला रूप पहली बार दिखा।
डाइनिंग टेबल पर बवाल
बीते एपिसोड में मृदुल तिवारी अचानक भड़क गए और डाइनिंग टेबल पर रखे बर्तन तोड़ दिए।
सलमान खान की सलाह
पिछले दो हफ्तों से सलमान खान उन्हें शो में गेम खेलने और एक्टिव रहने की सलाह दे रहे थे।
वादा निभाने की कोशिश
मृदुल तिवारी ने सलमान खान से वादा किया था कि वे अपना गेम सुधारेंगे। उनका यह कदम उसी दिशा में पहला प्रयास माना जा रहा है।
झगड़े की असली वजह
असल में घर में हाउस ड्यूटी पर चर्चा हो रही थी। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स दूसरी बातों पर झगड़ने लगे।
मृदुल का हुआ पारा हाई
यह देख मृदुल गुस्से में बोले , “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा।” और टूटी प्लेट के टुकड़े पकड़कर घरवालों पर भड़क पड़े।
अभिषेक बजाज का जवाब
अभिषेक बजाज ने तुरंत कहा , “ये क्या कर रहा है? बच्चा है तू।”
मुद्दे से भटकने का आरोप
मृदुल ने सभी घरवालों पर आरोप लगाया कि वे असली मुद्दे से भटक गए हैं। उनका कहना था कि सबको हाउस ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए।
फैन्स और सलमान खान की नजर
35 मिलियन का फैनडम रखने वाले मृदुल का ये गुस्सा देखकर फैन्स हैरान रह गए।
अब देखना होगा कि सलमान खान वीकेंड पर उनके इस स्टैंड पर क्या कहते हैं।
Disclaimer
: यह सामग्री केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से साझा की गई है। इसमें व्यक्त किए गए विचार, घटनाएँ और प्रतिक्रियाएँ शो के प्रसारित एपिसोड पर आधारित हैं। लेखक या वेबसाइट किसी भी तथ्यगत त्रुटि या व्यक्तिगत राय के लिए जिम्मेदार नहीं है।