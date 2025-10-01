Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका

Bigg Boss 19 में यूपी के सोशल मीडिया स्टार मृदुल तिवारी ने सलमान खान से वादा किया था कि वे अपना गेम सुधारेंगे और इसे पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाया। उनके इस रिएक्शन ने फैन्स को हैरान कर दिया। अब देखना होगा कि सलमान खान उनके स्टैंड और इस एपिसोड पर क्या जवाब देते हैं।