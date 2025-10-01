Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका

Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका

Bigg Boss 19 में यूपी के सोशल मीडिया स्टार मृदुल तिवारी ने सलमान खान से वादा किया था कि वे अपना गेम सुधारेंगे और इसे पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाया। उनके इस रिएक्शन ने फैन्स को हैरान कर दिया। अब देखना होगा कि सलमान खान उनके स्टैंड और इस एपिसोड पर क्या जवाब देते हैं।

By: Ananya verma | Last Updated: October 1, 2025 5:39:17 PM IST

Follow us on
Google News
Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery
1/10

मृदुल तिवारी का पहला बड़ा एक्सप्रेशन

Bigg Boss 19 में यूपी के सोशल मीडिया स्टार मृदुल तिवारी का गुस्से वाला रूप पहली बार दिखा।

Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery
2/10

डाइनिंग टेबल पर बवाल

बीते एपिसोड में मृदुल तिवारी अचानक भड़क गए और डाइनिंग टेबल पर रखे बर्तन तोड़ दिए।

Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery
3/10

सलमान खान की सलाह

पिछले दो हफ्तों से सलमान खान उन्हें शो में गेम खेलने और एक्टिव रहने की सलाह दे रहे थे।

Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery
4/10

वादा निभाने की कोशिश

मृदुल तिवारी ने सलमान खान से वादा किया था कि वे अपना गेम सुधारेंगे। उनका यह कदम उसी दिशा में पहला प्रयास माना जा रहा है।

Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery
5/10

झगड़े की असली वजह

असल में घर में हाउस ड्यूटी पर चर्चा हो रही थी। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स दूसरी बातों पर झगड़ने लगे।

Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery
6/10

मृदुल का हुआ पारा हाई

यह देख मृदुल गुस्से में बोले , “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा।” और टूटी प्लेट के टुकड़े पकड़कर घरवालों पर भड़क पड़े।

Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery
7/10

अभिषेक बजाज का जवाब

अभिषेक बजाज ने तुरंत कहा , “ये क्या कर रहा है? बच्चा है तू।”

Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery
8/10

मुद्दे से भटकने का आरोप

मृदुल ने सभी घरवालों पर आरोप लगाया कि वे असली मुद्दे से भटक गए हैं। उनका कहना था कि सबको हाउस ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए।

Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery
9/10

फैन्स और सलमान खान की नजर

35 मिलियन का फैनडम रखने वाले मृदुल का ये गुस्सा देखकर फैन्स हैरान रह गए।
अब देखना होगा कि सलमान खान वीकेंड पर उनके इस स्टैंड पर क्या कहते हैं।

Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery
10/10

Disclaimer

: यह सामग्री केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से साझा की गई है। इसमें व्यक्त किए गए विचार, घटनाएँ और प्रतिक्रियाएँ शो के प्रसारित एपिसोड पर आधारित हैं। लेखक या वेबसाइट किसी भी तथ्यगत त्रुटि या व्यक्तिगत राय के लिए जिम्मेदार नहीं है।

Tags:
bigg boss 19bigg boss 19 highlightsBigg Boss DramaBigg Boss Updatesmridul tiwarireality show indiasalman khan
Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery
Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery
Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery
Bigg Boss 19: “ये किसी के मुंह पर मार दूँगा…” Salman Khan की सलाह के बाद Mridul Tiwari ने लिया पहला कदम जिसे देख लगा दर्शकों को झटका - Photo Gallery