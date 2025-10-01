Netflix पर होगा आज धमाका! 1 अक्टूबर को होगी ये 18+ बोल्ड और हॉरो फिल्में रिलीज़ जिन्हें भूलकर भी परिवार वालो के साथ ना देखे

New Netflix Releases: रिलीज़ होने वाली 12 फिल्मों में कई ऐसी फिल्में भी शामिल हैं जिनका कंटेंट 18+ (सिर्फ़ वयस्कों के लिए) है। यानी इनमें कुछ बोल्ड या एडल्ट सीन हो सकते हैं। इसलिए, दर्शकों को अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से ही इन फिल्मों को चुनना चाहिए। बाकी फिल्मों में रोमांचक और सस्पेंस वाली कहानियाँ देखने को मिलेंगी।