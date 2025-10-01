Netflix पर होगा आज धमाका! 1 अक्टूबर को होगी ये 18+ बोल्ड और हॉरो फिल्में रिलीज़ जिन्हें भूलकर भी परिवार वालो के साथ ना देखे
New Netflix Releases: रिलीज़ होने वाली 12 फिल्मों में कई ऐसी फिल्में भी शामिल हैं जिनका कंटेंट 18+ (सिर्फ़ वयस्कों के लिए) है। यानी इनमें कुछ बोल्ड या एडल्ट सीन हो सकते हैं। इसलिए, दर्शकों को अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से ही इन फिल्मों को चुनना चाहिए। बाकी फिल्मों में रोमांचक और सस्पेंस वाली कहानियाँ देखने को मिलेंगी।
आज Netflix पर क्या नया है
नेटफ्लिक्स पर आज यानी 1 अक्टूबर को 12 नई फिल्में रिलीज हो रही हैं। इनमें कुछ 18+ फिल्में भी हैं जिन्हें परिवार के साथ न देखना ही बेहतर है।
स्लेंडर मैन
कुछ लड़कियों का ग्रुप अपनी दोस्त की तलाश में स्लेन्डर मैन को बुला देता है। यह आत्मा उनकी जिंदगी में खौफ और बदलाव लेकर आएगी।
सिनिस्टर 2
एक सिंगल मदर और उसके जुड़वां बेटे अपने गांव के घर में रहते हैं। लेकिन वहां एक बुरी आत्मा है जो बच्चों को अपना शिकार बनाती है।
रेड ड्रैगन
एक भयानक सीरियल किलर टूथ फेयरी को पकड़ने के लिए एफबीआई एजेंट विल,
अपने पुराने दुश्मन हैनिबल की मदद लेता है।
फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे
बिजनेस टायकून क्रिश्चियन ग्रे को एक कॉलेज स्टूडेंट से प्यार हो जाता है।फिल्म में 18+ है क्योंकि इस में बोल्ड और इरॉटिक सीन हैं।
फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स
एक आर्ट डायरेक्टर और रिक्रूटर दोस्ती के बजाय शारीरिक संबंध शुरू करते हैं। लेकिन सच्चे प्यार के बिना, रिश्ता टूट सकता है।
द मास्क
एक बैंक कर्मचारी को पुराना मास्क मिलता है।इससे उसे मैजिकल ताकतें मिलती हैं जो उसके स्वभाव को बदलती हैं।
लॉ अबाइडिंग सिटिजन
अपनी पत्नी और बेटी के मर्डर के बाद हीरो बदला लेने की राह पर निकलता है।आगे क्या नतीजे होंगे, यह फिल्म दर्शाती है।
द हर्ट लॉकर
इराक युद्ध की कहानी।हीरो का काम वॉर फील्ड में बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है।
फिफ्टी शेड्स फ्रीड
एनैस्टेशिया और क्रिश्चियन की नई शादी।लेकिन अतीत की परछाई उनकी जिंदगी बदल देती है। (18+)
फिफ्टी शेड्स डार्कर
क्रिश्चियन अपने रिश्ते को नई शर्तों के साथ शुरू करना चाहता है।एनैस्टेशिया करियर बनाने पर जोर देती है। बोल्ड सीन्स के कारण परिवार के साथ न देखें।
कैस्पर
एक प्यारा भूत दोस्ती की तलाश में है।जब थेरापिस्ट और उसकी बेटी आते हैं, तो कहानी में खूबसूरत मोड़ आता है।
हैकसॉ रिज
दूसरे विश्व युद्ध की कहानी।एक आर्मी डॉक्टर और उसका साथी बिना हथियारों के हीरो बन जाते हैं।
Disclaimer
यह जानकारी केवल मनोरंजन और सामान्य सूचना के उद्देश्य से दी गई है। यहां बताई गई फिल्में नेटफ्लिक्स की रिलीज़ लिस्ट पर आधारित हैं। दर्शकों से निवेदन है कि 18+ कंटेंट वाली फिल्मों को अपनी समझदारी से ही देखें।