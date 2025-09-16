बॉलीवुड की उभरती स्टार और हर रोल में जान डाल देने वाली ये एक्ट्रेस की देखे कुछ दमदार और इमोशन से पैक्ड फिल्में
Must Watched Movies of Sanya Malhotra: Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari रिलीज़ होने से पहले अगर आप सांया की कला को और करीब से देखना चाहते हैं, तो उनकी ये 7 फिल्में ज़रूर देखें। ये फिल्में उनकी मेहनत, बहुमुखी एक्टिंग और कॉन्फिडेंस को सामने लाती हैं। सांया सिर्फ़ एक एक्ट्रेस ही नही बल्कि नए दौर की इंस्पिरेशनल कलाकार बन चुकी हैं।
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari
सान्या मल्होत्रा की नई फिल्म 'Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari' 2 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म से पहले, उनके कुछ बेहतरीन कामों को देखना अच्छा रहेगा। नीचे उनकी 7 ऐसी फ़िल्में हैं, जिनमें उनकी एक्टिंग का दम दिखता है।
Dangal (2016)
इस फ़िल्म में सान्या मल्होत्रा ने फोगाट परिवार की कहानी में बबीता कुमारी का किरदार निभाया है। इसमें एक पिता अपनी बेटियों को पहलवान बनाते हैं। यह फ़िल्म ख़ास है क्योंकि यह एक सच्ची घटना (True Story) पर आधारित है। हालाँकि, इस फ़िल्म में सान्या मल्होत्रा का रोल भले ही छोटा था, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत असरदार थी।
Badhaai Ho (2018)
इस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म में सान्या मल्होत्रा ने रेने का रोल निभाया है। फिल्म की कहानी एक टीचर के परिवार से शुरू होती है, जब उनके घर में अचानक प्रेग्नेंसी हो जाती है। तब समाज इस पर कैसा रिऐक्शन देता है, यही दिखाया गया है।
Pataakha (2018)
यह फिल्म राजस्थान की दो बहनों की कहानी है जो एक-दूसरे से लड़ती हैं। इस फ़िल्म में सान्या मल्होत्रा ने गेंदा का किरदार निभाया है। फ़िल्म में पारिवारिक झगड़े, भावनाएं, और गाँव की जीवनशैली सब कुछ है। यह फिल्म सान्या मल्होत्रा के एक्टिंग की एक बेहतरीन झलक दिखाती है।
Pagglait (2021)
यह फिल्म एक जवान विधवा की कहानी दिखाती है, जो मौत के बाद परंपरागत शोक पूरी तरह से नहीं मना पाती है।
सान्या मल्होत्रा ने अपने किरदार में दूसरों का दर्द महसूस करना और अपने आप को जानना को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। यह कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है।
Kathal (2023) & Jawan (2023)
फ़िल्म 'Kathal' में सान्या मल्होत्रा ने एक पुलिस अफसर का रोल निभाया है। इस फ़िल्म में वो चोरी हुए कटहल का केस सुलझाती हैं। वहीं, 'Jawan' में उनका किरदार परिवार की उम्मीदों पर सवाल उठाता है। दोनों ही फ़िल्मों में उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है।
Mrs (2024)
फिल्म 'Mrs.' में सान्या ने एक ऐसी औरत का रोल निभाया है जो घर और समाज के दबाव झेलती है। उनकी ये सभी फिल्में दिखाती हैं कि सान्या मल्होत्रा सिर्फ़ सुंदर नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छी और हर तरह के रोल करने वाली कलाकार हैं। 'Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari' से पहले आपको उनकी ये फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए।
