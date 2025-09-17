Disha Patani के इस अवतार ने खूब मचाई सोशल मीडिया पर धूम, लुक देखते ही फैन्स ने कहा “आग ही लगा दी” - Photo Gallery
Disha Patani के इस अवतार ने खूब मचाई सोशल मीडिया पर धूम, लुक देखते ही फैन्स ने कहा “आग ही लगा दी”

इन तस्वीरों में दिशा पटानी एक बहुत ही स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने एक काले रंग का बॉडीसूट पहना है, जिस पर लेस का काम और पतली स्ट्राइप्स हैं। यह ड्रेस उनकी शानदार बॉडी को बहुत ही अच्छी तरह से दिखा रही है। उनका मेकअप बहुत ही हल्का और नेचुरल है, जो उनके पूरे लुक को और भी खूबसूरत बना रहा है। इन तस्वीरों में उनका कॅान्फिडेंस साफ झलक रहा है, जिससे उनका यह पार्टी-रेडी अंदाज बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है।

By: Ananya verma Last Updated: September 17, 2025 11:29:34 IST
1/7

दिशा पटानी का ब्लैक बॉडीसूट लुक

इस स्लाइड में दिशा पटानी की एक ही ड्रेस में अलग-अलग तस्वीरें हैं। उन्होंने एक काले रंग का लेस बॉडीसूट पहना हुआ है, जिसमें पतली स्ट्राइप्स हैं। यह ड्रेस बहुत ही ग्लैमरस और पार्टी-रेडी है। उनके बालों का खुला स्टाइल और हल्का मेकअप उनके लुक को और भी शानदार बना रहा है।

2/7

दिशा के अलग-अलग पोज और एक्सप्रेशन

यह स्लाइड दिखाती है कि दिशा एक ही ड्रेस में कितनी अलग-अलग अदाएं दिखा सकती हैं। एक तस्वीर में वह साइड पोज दे रही हैं, जो ड्रेस की खूबसूरती को हाईलाइट करता है। दूसरी तस्वीर में, वह एक सोफे पर बैठी हैं, और तीसरी तस्वीर में, वह दीवार के सहारे खड़ी हैं। हर पोज में उनका कॅान्फिडेंस और एक्सप्रेशन बहुत ही अट्रैक्टिव है।

3/7

दीवार के सहारे पोज

इस तस्वीर में दिशा पटानी एक दीवार के सहारे खड़ी हैं, जिससे उनके हाथ का पोज दिख रहा है। यह एक बहुत ही स्टाइलिश पोज है। उनका मेकअप और ड्रेस इस पोज के साथ बहुत अच्छी लग रही है।

4/7

डिनर पर स्टाइलिश लुक

इस तस्वीर में दिशा पटानी एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई हैं। वह अपनी ब्लैक ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। उनका ये लुक दिखाता है कि वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने पर भी कितनी स्टाइलिश रहती हैं।

5/7

साइड पोज में अदाएं

इन तस्वीरों में दिशा पटानी साइड पोज देती हुई नजर आ रही हैं। उनके बाल खुले हैं और उनका अंदाज बहुत ही शानदार लग रहा है। यह पोज उनके ड्रेस की डिटेलिंग को अच्छी तरह से दिखाता है।

6/7

ब्लैक लेस बॉडीसूट में ग्लैमरस लुक

इन तस्वीरों में दिशा पटानी एक काले रंग के बॉडीसूट में दिख रही हैं, जिस पर लेस का काम है और पतली स्ट्राइप्स हैं। उनका मेकअप बहुत ही नेचुरल है, जिसमें उनके होठों पर ग्लॉस है और आंखें हाइलाइट की गई हैं। उनका यह लुक बहुत ही ग्लैमरस और पार्टी-रेडी है।

7/7

Disclaimer

यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

