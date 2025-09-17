Disha Patani के इस अवतार ने खूब मचाई सोशल मीडिया पर धूम, लुक देखते ही फैन्स ने कहा “आग ही लगा दी”

इन तस्वीरों में दिशा पटानी एक बहुत ही स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने एक काले रंग का बॉडीसूट पहना है, जिस पर लेस का काम और पतली स्ट्राइप्स हैं। यह ड्रेस उनकी शानदार बॉडी को बहुत ही अच्छी तरह से दिखा रही है। उनका मेकअप बहुत ही हल्का और नेचुरल है, जो उनके पूरे लुक को और भी खूबसूरत बना रहा है। इन तस्वीरों में उनका कॅान्फिडेंस साफ झलक रहा है, जिससे उनका यह पार्टी-रेडी अंदाज बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है।