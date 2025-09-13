  • Home>
  • इस एक्ट्रेस ने बिखेरा अपने हुस्न का जलवा, इन हॉट अदाओ और सेक्सी तस्वीरो को देख आप भी कहेंगे “वाह”

इस एक्ट्रेस ने बिखेरा अपने हुस्न का जलवा, इन हॉट अदाओ और सेक्सी तस्वीरो को देख आप भी कहेंगे “वाह”

Nora Fatehi Hot and Bold pics: इन तस्वीरों में एक्ट्रेस नोरा फतेही को बेहद हॉट और आकर्षक अंदाज में दिखाया गया है। नोरा फतेही की अलग-अलग ड्रेसेस और स्टाइल से उनका ग्लैमरस लुक दिख रहा है, जिसमें नोरा फतेही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हर तस्वीर में नोरा फतेही का कॅान्फिडेंस और सेक्सी अंदाज साफ नजर आ रहा है।

By: Ananya verma Last Updated: September 13, 2025 10:47:51 IST
1/9

अदाओं का जलवा

नोरा फतेही इन तस्वीरों में अपने बोल्ड और हॉट अंदाज से सबका ध्यान खींच रही हैं। नोरा फतेही की हर तस्वीर में उनके एक्सप्रेशन्स बेहद अट्रैक्टिव हैं, जो नोरा फतेही के हुस्न को और खूबसूरत बना रहे हैं। नोरा फतेही की ये अदाएं फैंस को बहुत पसंद आ रही हैं।

2/9

सफेद गाउन में हुस्न

इन तस्वीरों में नोरा फतेही ने सफेद रंग का डीप-नेक गाउन पहना है, जिसमें नोरा फतेही बेहद सेक्सी और खूबसूरत लग रही हैं। गाउन में कट-आउट्स और रिंग डिटेलिंग हैं, जो नोरा फतेही के कर्व्स को शानदार तरीके से दिखा रही हैं।

3/9

चमचमाती ड्रेस और हॉट अदाएं

नोरा फतेही ने एक शिमरी, ब्लैक बॉडी-हगिंग ड्रेस पहनी है। यह ड्रेस नोरा फतेही के फिगर को परफेक्टली दिखा रही है। इस ड्रेस के साथ, नोरा फतेही का कॅान्फिडेंस और हॉट अदाएं मिलकर नोरा फतेही के लुक को और भी ग्लैमरस बना रही हैं।

4/9

ट्रेडिशनल लेकिन हॅाट

एक तस्वीर में नोरा फतेही ने इंडियन ड्रेस पहनी है, जिसमें नोरा फतेही ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ नजर आ रही हैं। नोरा फतेही का डीप-नेक ब्लाउज और नोरा फतेही का एक्सप्रेशन इस लुक को एक हॉट और बोल्ड ट्विस्ट दे रहा है।

5/9

मेकअप और हेयरस्टाइल

नोरा फतेही का मेकअप हमेशा ऑन-पॉइंट रहता है। इन तस्वीरों में नोरा फतेही का मेकअप बहुत ही नेचुरल और चमकदार है। खुले, वेवी बाल नोरा फतेही के चेहरे पर बहुत जच रहे हैं, जो नोरा फतेही के सेक्सी लुक में चार चांद लगा रहा है।

6/9

गोल्डन बिकिनी में ग्लैमर

नोरा फतेही ने अपनी हर ड्रेस के साथ कमाल की ज्वेलरी पहनी है। कभी नोरा फतेही लेयर्ड चेन पहनती हैं, तो कभी चोकर। ये ज्वेलरी नोरा फतेही के बोल्ड और ग्लैमरस लुक को और भी निखार रही है।

इस फोटो में नोरा फतेही ने सुनहरे रंग की बिकिनी टॉप पहनी है, जिसमें नोरा फतेही का अट्रैक्टिव फिगर साफ दिख रहा है। नोरा फतेही का मेकअप और सिंपल हेयरस्टाइल नोरा फतेही के ग्लैमरस लुक को पूरा कर रहा है।

7/9

ज्वेलरी का जलवा

नोरा फतेही ने अपनी हर ड्रेस के साथ कमाल की ज्वेलरी पहनी है। कभी नोरा फतेही लेयर्ड चेन पहनती हैं, तो कभी चोकर। ये ज्वेलरी नोरा फतेही के बोल्ड और ग्लैमरस लुक को और भी निखार रही है।

8/9

परफेक्ट एक्सप्रेशन

नोरा फतेही के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही एक्सप्रेसिव हैं। एक्सप्रेशन की तिरछी नजरें और हल्की मुस्कान हर तस्वीर में एक अलग कहानी कह रही है, जिससे नोरा फतेही का स्टाइल और कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा है।

9/9

Disclaimer

यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

