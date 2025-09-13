इस एक्ट्रेस ने बिखेरा अपने हुस्न का जलवा, इन हॉट अदाओ और सेक्सी तस्वीरो को देख आप भी कहेंगे “वाह”

गोल्डन बिकिनी में ग्लैमर

नोरा फतेही ने अपनी हर ड्रेस के साथ कमाल की ज्वेलरी पहनी है। कभी नोरा फतेही लेयर्ड चेन पहनती हैं, तो कभी चोकर। ये ज्वेलरी नोरा फतेही के बोल्ड और ग्लैमरस लुक को और भी निखार रही है।



इस फोटो में नोरा फतेही ने सुनहरे रंग की बिकिनी टॉप पहनी है, जिसमें नोरा फतेही का अट्रैक्टिव फिगर साफ दिख रहा है। नोरा फतेही का मेकअप और सिंपल हेयरस्टाइल नोरा फतेही के ग्लैमरस लुक को पूरा कर रहा है।