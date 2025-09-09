इतने भी ‘सीधे’ नहीं है ‘सीधे-साधे अक्षय’, जाने इन 7 गर्लफ्रेंड्स को लेकर एक्टर की कंट्रोवर्सीज़

इतने भी ‘सीधे’ नहीं है ‘सीधे-साधे अक्षय’, जाने इन 7 गर्लफ्रेंड्स को लेकर एक्टर की कंट्रोवर्सीज़
Bollywood Superstar, Akshay Kumar: अक्षय कुमार सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, बल्कि अपनी लव लाइफ से भी हमेशा चर्चा में रहे हैं। ‘खिलाड़ी कुमार’ कहे जाने वाले अक्षय ने कई हिट फिल्में दीं और उनका नाम कई हीरोइनों के साथ जुड़ा। कहा जाता है कि एक समय पर वे तीन हीरोइनों को एक साथ डेट कर रहे थे। भले ही अक्षय ने कभी खुलकर कुछ नहीं माना, लेकिन 6 एक्ट्रेसेज़ के साथ उनके अफेयर की बातें खूब हुईं।
आयशा जुल्का और अक्षय कुमार
फिल्म खिलाड़ी (1992) में अक्षय कुमार और आयशा झुल्का साथ आए थे। ये फिल्म काफी हिट रही थी और दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आई थी। लेकिन इन दोनो का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए।
पूजा बत्रा और अक्षय कुमार
अक्षय कुमार जब करियर में स्ट्रगल कर रहे थे तब उन्हे पूजा बत्रा का साथ मिला। पूजा बत्रा की वजह से उन्हें पार्टियों में एंट्री भी मिलती थी। लेकिन करियर बनते ही अक्षय कुमार ने उनसे दूरी बना ली।
रवीना टंडन और अक्षय कुमार
फिल्म मोहरा और गाना टिप टिप बरसा पानी से इनकी दोनो की जोड़ी मशहूर हुई थी। ये दोनों तीन साल तक साथ थे और सगाई भी हुई थी, पर इन दोनो कि शादी नहीं हो पाई और रिश्ता टूट गया।
शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार
शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की नजदीकियां फिल्मों के दौरान बढ़ने लगी थी। लोग इन दोनो से शादी की उम्मीद करने लगे थे। लेकिन अक्षय कुमार की जिंदगी में ट्विंकल खन्ना के आते ही, उनका रिश्ता टूट गया। शिल्पा ने खुद कहा कि उनका दिल टूटा।
ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार
फिल्म के सेट पर इन दोनों का प्यार शुरू हुआ। लेकिन ट्विंकल खन्ना ने शादी के लिए अक्षय कुमार को मनाया। दोनों ने शादी कर ली और आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इन्हें बॉलीवुड का मजबूत कपल माना जाता है।
प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार
शादी के बाद अक्षय कुमार का नाम प्रियंका चोपड़ा से भी जुड़ा था। इन दोनो कि सेट पर नजदीकियों की खबरें सामने आने लगी। ट्विंकल ने साफ कहा कि यो उन्हे मंजूर नहीं। इसके बाद अक्षय कुमार ने प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना बंद कर दिया।
Disclaimer
यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।