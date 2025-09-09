इतने भी ‘सीधे’ नहीं है ‘सीधे-साधे अक्षय’, जाने इन 7 गर्लफ्रेंड्स को लेकर एक्टर की कंट्रोवर्सीज़

Bollywood Superstar, Akshay Kumar: अक्षय कुमार सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, बल्कि अपनी लव लाइफ से भी हमेशा चर्चा में रहे हैं। ‘खिलाड़ी कुमार’ कहे जाने वाले अक्षय ने कई हिट फिल्में दीं और उनका नाम कई हीरोइनों के साथ जुड़ा। कहा जाता है कि एक समय पर वे तीन हीरोइनों को एक साथ डेट कर रहे थे। भले ही अक्षय ने कभी खुलकर कुछ नहीं माना, लेकिन 6 एक्ट्रेसेज़ के साथ उनके अफेयर की बातें खूब हुईं।