महिलाओं के घर में पली बढ़ी Twinkle Khanna, 30 साल की उम्र हुई भेद भाव का शिकार

Twinkle Khanna Faces, Criticism: ट्विंकल खन्ना, डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की बेटी, बचपन में महिलाओं के घर में पली-बढ़ी और इसलिए उन्हेंउन्हें लड़को का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने 1995 में बरसात फिल्म से एक्टिंग की शुरुआत की, लेकिन बाद में फिल्मों से दूरी बनाकर लेखन की दुनिया में कदम रखा। फिल्म इंडस्ट्री में जाकर उन्होंने असमानता और भेदभाव का एहसास किया, जिसे उन्होंने सीख और अनुभव के रूप में अपनाया, जिससे उन्हें जीवन में मजबूती मिली।