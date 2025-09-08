  • Home>
  महिलाओं के घर में पली बढ़ी Twinkle Khanna, 30 साल की उम्र हुई भेद भाव का शिकार

महिलाओं के घर में पली बढ़ी Twinkle Khanna, 30 साल की उम्र हुई भेद भाव का शिकार

Twinkle Khanna Faces, Criticism: ट्विंकल खन्ना, डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की बेटी, बचपन में महिलाओं के घर में पली-बढ़ी और इसलिए उन्हेंउन्हें लड़को का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने 1995 में बरसात फिल्म से एक्टिंग की शुरुआत की, लेकिन बाद में फिल्मों से दूरी बनाकर लेखन की दुनिया में कदम रखा। फिल्म इंडस्ट्री में जाकर उन्होंने असमानता और भेदभाव का एहसास किया, जिसे उन्होंने सीख और अनुभव के रूप में अपनाया, जिससे उन्हें जीवन में मजबूती मिली।

By: Ananya verma Last Updated: September 8, 2025 12:04:17 IST
1/7
1/7

ट्विंकल खन्ना का बचपन

ट्विंकल खन्ना, डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की बेटी हैं। डिंपल ने 16 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी और जल्द ही ट्विंकल को जन्म दे दिया। लेकिन शादी लंबे समय तक नहीं चली और डिंपल ने बेटियों, ट्विंकल और रिंकी को अकेले पाला।

2/7
2/7

महिलाओं के साथ बीता बचपन

ट्विंकल बताती हैं कि उनका बचपन पूरी तरह महिलाओं से भरे घर में बीता। दादी, मां और मौसियों के बीच पली-बढ़ी होने के कारण उन्हें लड़को का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए घर में बराबरी का माहौल था।

3/7
3/7

फिल्म इंडस्ट्री में झटका

ट्विंकल कहती हैं कि जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तभी उन्हें बराबरी का हिस्सा नहीं मिला। हीरो देर से आते थे, बड़े कमरे पाते थे और उन्हें छोटे कमरे मिलते थे। तब वे सोचती थीं कि ये सब “सीनियरिटी” है।

4/7
4/7

30 की उम्र में सच्चाई

ट्विंकल बताती हैं कि 30 की उम्र में जाकर उन्हें असलियत समझ आई कि ये फर्क “पुरुष और महिला” का है। यह सीनियरिटी नहीं बल्कि पुरुषों का दबदबा है। तब उन्हें एहसास हुआ कि बराबरी का माहौल केवल उनके घर तक सीमित था।

5/7
5/7

महिलाओं से बनी ताकत

ट्विंकल मानती हैं कि महिलाओं के घर में पले-बढ़े होने ने उन्हें मजबूत बनाया। पैसों से लेकर जिम्मेदारियों तक, सबने मिलकर काम किया। यही वजह है कि वे मानती हैं कि यह अनुभव उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख था।

6/7
6/7

एक्टिंग से राइटर तक सफर

1995 में ट्विंकल ने बरसात फिल्म से डेब्यू किया, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हो पाईं। 2001 में उन्होंने एक्टिंग छोड़ दिया और अक्षय कुमार से शादी की। बाद में राइटिंग लेखन शुरू किया और Mrs Funnybones जैसी किताबों से पहचान बनाई।

7/7
7/7

महिलाओं के घर में पली बढ़ी Twinkle Khanna, 30 साल की उम्र हुई भेद भाव का शिकार - Photo Gallery

महिलाओं के घर में पली बढ़ी Twinkle Khanna, 30 साल की उम्र हुई भेद भाव का शिकार - Photo Gallery
महिलाओं के घर में पली बढ़ी Twinkle Khanna, 30 साल की उम्र हुई भेद भाव का शिकार - Photo Gallery
महिलाओं के घर में पली बढ़ी Twinkle Khanna, 30 साल की उम्र हुई भेद भाव का शिकार - Photo Gallery
महिलाओं के घर में पली बढ़ी Twinkle Khanna, 30 साल की उम्र हुई भेद भाव का शिकार - Photo Gallery
