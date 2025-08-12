  • Home>
Janhvi kapoor: साड़ी से लेके लहंगे तक, हर ऑउटफिट में जान्हवी कपूर का दिखा रॉयल और स्टाइलिश अंदाज

Janhvi Kapoor Traditional Outfits: जाह्नवी कपूर एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस है, जो अपने बेहतरीन फैशन सेंस और ग्लैमरस लुक्स के लिए जानी जाती है। चाहे वो बनारसी लहंगा हो या मॉडर्न साड़ी। हर ऑउटफिट में वो अपनी ख़ूबसूरती और स्टाइल से चार चांद लगा देती है। ऐसी ही कुछ आउटफिट्स यहाँ हमने दिए है ताकि आप भी उनसे इंस्पिरेशन ले सके।

By: Ananya verma Last Updated: August 12, 2025 13:25:26 IST
Janhvi kapoor: साड़ी से लेके लहंगे तक, हर ऑउटफिट में जान्हवी कपूर का दिखा रॉयल और स्टाइलिश अंदाज
1/6

मिरर वर्क लहंगा चोली का ग्लैम (Janhvi wearing Mirror work outfit)

नवरात्रि और दिवाली जैसे रात की पार्टियों में जाह्नवी, मिरर वर्क वाले लहंगे में छा रही है। चमकदार कढ़ाई और गहरे रंग उन्हें स्टेज क्वीन जैसा लुक देते है। वे अक्सर बैकलेस ब्लाउज और स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ इस ऑउटफिट को कैर्री करती है, जो फेस्टिव ग्लैम को नई उचाई देती है।

Janhvi kapoor: साड़ी से लेके लहंगे तक, हर ऑउटफिट में जान्हवी कपूर का दिखा रॉयल और स्टाइलिश अंदाज - Photo Gallery
2/6

मल्टीकलर बीडेड ब्लाउज (Janhvi wearing Heavy blouse)

जाह्नवी कपूर जा ये लुक काफ़ी मॉडर्न है और फैशनेबल भी है। उन्होंने मल्टीकलर बीड्स से सजा ब्लाउज पहना है, जो देखने में बेहद आकर्षक और कॉंफिडेंट लगता है । इसके साथ गोल्डन मर्मेड स्कर्ट का फिटिंग स्टाइल उनके फिगर की उभरते हुए ग्लैमरस अपील देता है। उनके छोटे ईयररिंग्स से लुक ज़्यादा भरी भी न्ही लग रहा है।

Janhvi kapoor: साड़ी से लेके लहंगे तक, हर ऑउटफिट में जान्हवी कपूर का दिखा रॉयल और स्टाइलिश अंदाज - Photo Gallery
3/6

गोल्डन लहंगा और लाल दुपट्टा (Janvhi kapoor wearing Golden Lehenga)

यहाँ जान्हवी ने रंगों के खूबसूरत मेल का बेहतरीन उदाहरण दिया है। उन्होंने गोल्डन रंग का लहंगा चोली पहना है, जिसे पर बारीक कढ़ाई और चमकदार जरी का काम हुआ है। इसके साथ लाल दुपट्टा पूरे लुक में कंट्रास्ट वाइब दे रहा है। हरे रंग के झुमको के साथ लुक एक दम Iively लग रहा है।

Janhvi kapoor: साड़ी से लेके लहंगे तक, हर ऑउटफिट में जान्हवी कपूर का दिखा रॉयल और स्टाइलिश अंदाज - Photo Gallery
4/6

बनारसी लहंगे की रिच एलिगेंस (Janhvi Kapoor in Banarasi Lehenga)

त्योहारों पर जाह्नवी कपूर बी बनारसी लहंगे का पहनना उनके सुंदर और आकर्षक लुक को दर्शाता है। भरी गोल्डन जारी और गहरा रंग का कॉम्बिनेशन से लहंगा बेहद रिच दिखता है। इसके साथ उन्होंने भरी झुमके पहने है जो पूरे लुक को शाही बना रहे है।

Janhvi kapoor: साड़ी से लेके लहंगे तक, हर ऑउटफिट में जान्हवी कपूर का दिखा रॉयल और स्टाइलिश अंदाज - Photo Gallery
5/6

बॉटल ग्रीन साड़ी में जाह्नवी का एलिगेंस (Janhvi Kapoor’s Elegance)

ये बॉटल ग्रीन साड़ी लुक सिम्लिसिटी और रिच अंदाज का सुंदर कॉम्बिनेशन है। गहरे हरे रंग का की ये शिमरी साड़ी काफ़ी ग्रेसफुल लग रही है। इसके साह मैचिंग ईयररिंग्स पूरे ऑउटफिट में एलिगेंस ला रहे है।

Janhvi kapoor: साड़ी से लेके लहंगे तक, हर ऑउटफिट में जान्हवी कपूर का दिखा रॉयल और स्टाइलिश अंदाज - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

यह सामग्री केवल फैशन और मनोरंजन के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें उपयोग की गई सभी तस्वीरें और जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी की निजी जिंदगी में दखल देना, उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाना या गलत संदेश देना नहीं है। जान्हवी कपूर एक सम्मानित सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं और उनकी निजता एवं सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया है। दर्शकों से अनुरोध है कि इस सामग्री को केवल फैशन और स्टाइल के दृष्टिकोण से देखें।

Janhvi kapoor: साड़ी से लेके लहंगे तक, हर ऑउटफिट में जान्हवी कपूर का दिखा रॉयल और स्टाइलिश अंदाज - Photo Gallery

