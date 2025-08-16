Kriti Sanon के ऐसे हॉट और ग्लैमरस लुक्स, की फैंस की देखते ही हुई सिट्टी बिट्टी गुल

kriti Sanon Hot and Glamorous Looks: कृति सैनॉन एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जो अपनी खूबसूरती और शानदार अदाओं के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उनकी ग्लैमरस तस्वीरों ने सबको प्रभावित किया, जहाँ वह शाइनी पर्पल ड्रेस, ग्रे गाउन, येलो आउटफिट और ब्लैक-व्हाइट लुक में बेहद स्टाइलिश दिखीं। हर लुक में उनका कॉन्फिडेंस और एलीगेंस साफ झलकता है। इसके साथ ही कृति ने हाल ही में मुंबई के बांद्रा में समंदर किनारे एक लग्जरी डुप्लेक्स पेंटहाउस खरीदा है, जो उनकी शानदार लाइफस्टाइल को और खास बनाता है।