Kriti Sanon के ऐसे हॉट और ग्लैमरस लुक्स, की फैंस की देखते ही हुई सिट्टी बिट्टी गुल

kriti Sanon Hot and Glamorous Looks: कृति सैनॉन एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जो अपनी खूबसूरती और शानदार अदाओं के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उनकी ग्लैमरस तस्वीरों ने सबको प्रभावित किया, जहाँ वह शाइनी पर्पल ड्रेस, ग्रे गाउन, येलो आउटफिट और ब्लैक-व्हाइट लुक में बेहद स्टाइलिश दिखीं। हर लुक में उनका कॉन्फिडेंस और एलीगेंस साफ झलकता है। इसके साथ ही कृति ने हाल ही में मुंबई के बांद्रा में समंदर किनारे एक लग्जरी डुप्लेक्स पेंटहाउस खरीदा है, जो उनकी शानदार लाइफस्टाइल को और खास बनाता है।

By: Ananya verma Last Updated: August 16, 2025 15:09:42 IST
1/7

कृति सैनॉन का रेड हॉट लुक (Kriti Sanon Red Hot Look)

कृति सैनॉन ने इस तस्वीर में रेड कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बालो को खुला रखा है और स्मोकी ऑय लुक किया हुआ है। कृति सैनॉन की ये डीप नैक बॉडीकॉन ड्रेस, बेहद हॉट लुक दे रही है।

2/7

पिंक शिम्मरी बैकलेस ड्रेस में कृति (Kriti Sanon Backless Dress)

कृति सैनॉन ने इस तस्वीर में एक पिंक कलर की बैकलेस ड्रेस पहनी हुई है। ड्रेस बैकलेस होने के साथ साथ उस में एक स्लिट भी है, जो ड्रेस को और कृति सैनॉन को बेहद हॉट और आकर्षक बना रही है। कृति सैनॉन ने इस लुक को पोनीटेल के साथ कम्पलीट किया है।

3/7

कृति सैनॉन का ग्लैमरस अंदाज (Kriti Sanon Glamorous Look)

इस तस्वीर में कृति सैनॉन शाइनी पर्पल ड्रेस में बोल्ड और कॉन्फिडेंट पोज देती नजर आ रही हैं। गोल्डन ज्वेलरी कृति सैनॉन के लुक को और आकर्षक बना रही है।

4/7

एक्ट्रे का एलिगेंट स्टाइल (Kriti Sanon Elegant Look)

इस तस्वीर में कृति सैनॉन ग्रे गाउन कैरी किया है, जिसमें उनका रॉयल और क्लासी अंदाज झलक रहा है। डायमंड नेकलेस कृति की खूबसूरती बढ़ा रहा है।

5/7

कृति सैनॉन का मॉडर्न लुक (Kriti Sanon Modern Look)

इस तस्वीर में येलो ड्रेस में कृति सैनॉन का फ्रेश और ट्रेंडी स्टाइल देखने को मिल रहा है। मिनिमल मेकअप और गोल्डन एक्सेसरीज उन्हें और खास बना रही है।

6/7

एक्ट्रे का बोल्ड अंदाज (करिती Sanon Bold Look)

इस तस्वीर में कृति सैनॉन ने ब्लैक एंड वाइट ऑउटफिट के साथ बोल्ड और हॉट लुक अपनाया है। ये लुक बेहद मॉडर्न और फैशनेबुल लग रहा है।

7/7

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी और तस्वीरें सिर्फ मनोरंजन और जानकारी के लिए हैं। कृति सेनन के लुक्स और फोटो उनके सोशल मीडिया और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। इसे केवल पढ़ने और आनंद लेने के लिए समझें।

