इस फेमस एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम की ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज से भरी ऐसी तस्वीरे पोस्ट की देखते ही सबने बोला वाह!

एलिया वर्रम बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो अपने अलग अंदाज और प्यारी मुस्कान के लिए फेमस हैं। एलिया वर्रम हर लुक में खास दिखती हैं , कभी कैज़ुअल कपड़ों में सादगी से, तो कभी ट्रेडिशनल पहनावे में रॉयल अंदाज से सबको आकर्षित करती हैं। एलिया वर्रम की स्टाइल सेंस बहुत ही बैलेंस्ड है, सिंपल ड्रेस में भी वह क्लासी लगती हैं और ग्लैमरस आउटफिट्स में आत्मविश्वास से भरी हुई। खुले बाल, हल्का मेकअप और उनकी नैचुरल चार्म उन्हें और भी खूबसूरत बनाते हैं।