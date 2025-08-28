  • Home>
इस फेमस एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम की ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज से भरी ऐसी तस्वीरे पोस्ट की देखते ही सबने बोला वाह!

एलिया वर्रम बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो अपने अलग अंदाज और प्यारी मुस्कान के लिए फेमस हैं। एलिया वर्रम हर लुक में खास दिखती हैं , कभी कैज़ुअल कपड़ों में सादगी से, तो कभी ट्रेडिशनल पहनावे में रॉयल अंदाज से सबको आकर्षित करती हैं। एलिया वर्रम की स्टाइल सेंस बहुत ही बैलेंस्ड है, सिंपल ड्रेस में भी वह क्लासी लगती हैं और ग्लैमरस आउटफिट्स में आत्मविश्वास से भरी हुई। खुले बाल, हल्का मेकअप और उनकी नैचुरल चार्म उन्हें और भी खूबसूरत बनाते हैं।

By: Ananya verma Last Updated: August 28, 2025 11:29:18 IST
1/7

एली अवर्रम का डॉगी के संग प्यार

एक्ट्रेस एली अवर्रम यहाँ अपने डॉगी को गले लगाकर खूब प्यारी लग रही हैं। ब्लैक कैज़ुअल ड्रेस और स्पोर्ट शूज में लुक सिंपल लेकिन स्टाइलिश है। खुले बाल और हल्का मेकअप उनकी मुस्कान को और निखार रहे हैं। पोज में उनके प्यार और अपनापन को साफ दिख रहा है।

2/7

एली अवर्रम कि खूबसूरती

लैवेंडर आउटफिट में एली अवर्रम बिल्कुल रॉयल लग रही हैं। झुमके, चोकर और नोजपिन एली अवर्रम के लुक को चमक दे रहे हैं। हल्का मेकअप और सॉफ्ट स्माइल एली अवर्रम के चेहरे को और निखारती है। झुककर दी गई पोज में एली अवर्रम का एलीगेंस झलकता है।

3/7

एली अवर्रम का मस्तीभरा अंदाज

लाल टॉप और सफेद पैंट में एली अवर्रम का मॉडर्न लुक देखते ही बनता हैं। हल्का मेकअप और स्ट्रेट बाल लुक को सिंपल व स्टाइलिश रखते हैं। बच्चे संग पोज में एली अवर्रम की प्यारी स्माइल और मस्ती साफ दिखती है। इसमें एलिया वर्रम चुलबुली लग रही हैं।

4/7

एली अवर्रम कि स्टाइलिश सेल्फी

सफेद स्लीवलेस टॉप और खुले वेवी बालों में एली अवर्रम का कैजुअल लुक बेहद ग्लैम लग रहा हैं। हल्का ग्लोइंग मेकअप और सॉफ्ट कर्ल्स एली अवर्रम को फ्रेश लुक देते हैं। हाथ में Hello Kitty कवर फोन उनकी पर्सनैलिटी में एक क्यूट टच जोड़ता है। पोज़ पूरी तरह कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश है।

5/7

एली अवर्रम की रेड लेदर जैकेट का जलवा

लाल लेदर जैकेट में एली अवर्रम का बोल्ड और पावरफुल अंदाज नजर आता है। डार्क हेयरस्टाइल और शार्प आई मेकअप एली अवर्रम को ग्लैमरस टच देते हैं। ऊपर देखते हुए पोज एलिया वर्रम की आत्मविश्वास भरी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। यह एक स्ट्रॉन्ग और ग्लैम लुक है।

6/7

एली अवर्रम का कॅालमिंग पोज

बालकनी में बैठी हई एली अवर्रम रात के आसमान को निहार रही हैं। ब्लैक टॉप और ब्लू जींस में एली अवर्रम का कैज़ुअल लुक बेहद सहज लगता है। हल्का मेकअप और चश्मा उन्हें इंटेलेक्चुअल टच देते हैं। खुले बाल और सोचती हुई पोज एलिया वर्रम की सादगी और गहराई को खूबसूरती से दिखाता है।

7/7

Disclaimer

इस आर्टिकल/फोटो डंप में इस्तेमाल की गई सभी तस्वीरें केवल मनोरंजन और जानकारी के उद्देश्य से साझा की गई हैं। इनका उद्देश्य किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करना नहीं है। तस्वीरों के सभी अधिकार संबंधित फोटोग्राफर/सोर्स और कलाकार के पास सुरक्षित हैं।

