  • छोटे फल, बड़ी ताकत: आधे अंडे जितना प्रोटीन सिर्फ इन 8 फलों में!

छोटे फल, बड़ी ताकत: आधे अंडे जितना प्रोटीन सिर्फ इन 8 फलों में!

 अगर आप भी उन लोगों में से है जो शाकाहारी खाना नहीं खाते, तो हम आज आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बताएं जो लगभग 4 ग्राम तक प्रोटीन देते है. ये न सिर्फ पौष्टिक हैं बल्कि डायबिटीज में भी फायदेमंद हैं.

By: Komal Singh | Published: October 16, 2025 6:57:50 AM IST

1/9

अमरूद

अमरूद में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन और भरपूर फाइबर होता है. यह ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, पाचन सुधारता है और डायबिटिक मरीजों के लिए बहुत अच्छा फल माना जाता है.

2/9

एवोकाडो

एवोकाडो में हेल्दी फैट्स और लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है. यह ब्लड शुगर को स्थिर रखता है और डायबिटीज रोगियों में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है.

3/9

ब्लैकबेरी

ब्लैकबेरी एंटीऑक्सिडेंट्स और प्रोटीन से भरपूर होती है. यह शुगर लेवल को धीरे-धीरे बढ़ाती है जिससे डायबिटीज़ में शुगर स्पाइक नहीं होता और एनर्जी लंबे समय तक रहती है.

4/9

खजूर

खजूर में नैचुरल स्वीटनर के साथ प्रोटीन होता है. सीमित मात्रा में खाने से यह एनर्जी देता है और डायबिटिक मरीजों के लिए हेल्दी स्नैक की तरह काम करता है.

5/9

जामुन

जामुन में प्रोटीन, फाइबर और आयरन होता है. यह ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और डायबिटिक लोगों के लिए प्राकृतिक रूप से दवा जैसा काम करता है.

6/9

अंजीर

अंजीर में 4 ग्राम तक प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है. यह पाचन में सुधार करता है और इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ाकर डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है.

7/9

किशमिश

किशमिश में प्रोटीन, आयरन और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं. सीमित मात्रा में इसका सेवन एनर्जी बढ़ाता है और डायबिटीज़ रोगियों में ब्लड शुगर को स्थिर रखता है.

8/9

सीताफल

सीताफल प्रोटीन और विटामिन C से भरपूर होता है. यह डायबिटिक मरीजों में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है और शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

