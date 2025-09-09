बिना दवा के फैटी लिवर को कंट्रोल करें इन 6 एक्सरसाइज से

आज कल के टाइम में एक्सर्साइज करने से लिवर की चर्बी कम होती है और इंसुलिन ठीक होता है और शरीर का पाचन तंत्र बेहतर होता है । अगर किसी को फैटी लिवर की समस्या है तब भी हल्का व्यायाम फायदेमंद हो सकता है।। यहाँ हम 5 आसान व्यायाम बता रहे हैं, जो फैटी लिवर को ठीक करने में मदद कर सकते हैं।