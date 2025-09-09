बिना दवा के फैटी लिवर को कंट्रोल करें इन 6 एक्सरसाइज से
आज कल के टाइम में एक्सर्साइज करने से लिवर की चर्बी कम होती है और इंसुलिन ठीक होता है और शरीर का पाचन तंत्र बेहतर होता है । अगर किसी को फैटी लिवर की समस्या है तब भी हल्का व्यायाम फायदेमंद हो सकता है।। यहाँ हम 5 आसान व्यायाम बता रहे हैं, जो फैटी लिवर को ठीक करने में मदद कर सकते हैं।
Slide 1
हर दिन 30 मिनट तेज चलने से लिवर की चर्बी को कम करने में मदद करता है। यह एक आसान और बिना उपकरण वाला व्यायाम है जो हार्ट रेट बढ़ाता है और कैलोरी जलाने में सहायक होता है।
साइकिल
साइकिल करना हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, जो लिवर फैट को घटाता है और कैलोरी जलाने में सहायता करता है ।
योग और सही तरीके से सांस लेना
योग के कुछ विसेश आसन जैसे कपालभाति, अनुलोम-विलोम लिवर को डिटॉक्स और चयापचय सुधारने में मदद करते हैं। ये ये व्यायाम शरीर तनाव मुक्त करता है और शरीर की क्षमता बढ़ाता है ।
सीढ़ियां चढ़ना
लिफ्ट की जगहा अगर आप सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेंगे तो आपका दिल और लिवर इससे दोनों ही ठीक रहेगा और साथ ही आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी ।
नाचना या ज़ुम्बा करना
अगर आप बोरियत से बचना चाहते है और अपनी बॉडी को फिट बनना चाहते है तो आपको डांस या ज़ुम्बा बढ़िया ऑप्शन है। ये आपके मस्पेसियों को मजबूत करने में मदद करेंगे ।
Jogging/Running
हफ्ते में 3 - 5 दिन हल्की दौड़ लगाना या जॉगिंग दौड़ लगाना या जॉगिंग करना फैटी लिवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और लिवर में जमा फैट कम होता है ।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.