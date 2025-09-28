लाल रंग, ढोल-नगाड़े और देवी मां… क्यों खेलती हैं महिलाएँ लाल रंग में ये अनोखा खेल?

Sindoor Khela: दुर्गा पूजा के दौरान सिंदूर खेला महिलाओं के लिए बहुत खास होता है, यह सिर्फ रंगों का खेल नहीं है, बल्कि परिवार और दोस्तों के बीच प्यार, सम्मान और खुशियों का प्रतीक है. हर साल महिलाएं इसे बड़े आनंद और श्रद्धा के साथ मनाती हैं. सिंदूर खेला का मतलब केवल देवी दुर्गा की पूजा करना नहीं, बल्कि एक-दूसरे के साथ मिलजुलकर खुश रहना और रिश्तों को मजबूत बनाना भी है.