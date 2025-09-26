Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स

Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स

भारत के अलग-अलग राज्यों में सड़क किनारे मिलने वाले खास खाना लोगों को अपनी ओर खींचते हैं. ऐसे स्ट्रीट फूड्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें दुर्गा पूजा में ट्राई करना जरूर चाहिए. हर खाना का अपना अलग स्वाद, खुशबू और कहानी है, जो इसे खास बनाती है. आइए जानते हैं इन अनोखे और लजीज खानाों के बारे में.

By: Komal Singh | Last Updated: September 26, 2025 10:34:38 AM IST

Follow us on
Google News
Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery
1/8

Bengali Pankora

बंगाल में दुर्गा पूजा के समय पांकोरा हर स्ट्रीट फूड लवर के लिए एक जरूरी डिलाइट है. यह मसालेदार और कुरकुरी मछली या सब्जियों की टिक्की होती है, जिसे गरमागरम तला जाता है.

Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery
2/8

चाय-बाटी

बिहार में दुर्गा पूजा के समय चाय-बाटी का स्वाद लोगों को लुभाता है. गरम-गरम चाय के साथ तली हुई बाटी का जोड़ा बेहद मजेदार लगता है. यह हल्का स्नैक होने के साथ पेट को भी संतुष्ट कर देता है.

Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery
3/8

ढोकला

ढोकला एक गुजराती स्नैक है, लेकिन दुर्गा पूजा में दिल्ली और बिहार के स्ट्रीट्स पर भी इसका चलन बढ़ गया है. यह हल्का, सॉफ्ट और स्पंजी होता है. हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ इसका मज़ा दोगुना हो जाता है.

Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery
4/8

फिश करी रोल

बंगाल की खासियत, फिश करी रोल दुर्गा पूजा के मौके पर स्ट्रीट फूड प्रेमियों की पसंदीदा डिश है. ताज़ी मछली की करी को रोटली या पराठा में लपेटकर परोसा जाता है.

Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery
5/8

चूड़ा-करी

बिहार और बंगाल की गलियों में दुर्गा पूजा के समय चूड़ा-करी बहुत लोकप्रिय होता है. चूड़ा यानी चावल को हल्की सब्ज़ियों या मटन करी के साथ परोसा जाता है.

Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery
6/8

जलेबी

जलेबी हमेशा से त्योहारी मौकों की शान रही है. दुर्गा पूजा में गरमागरम जलेबी की खुशबू स्ट्रीट पर फैली रहती है. मीठी, कुरकुरी और ताज़ी जलेबी हर उम्र के लोगों को भाती है.

Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery
7/8

पान फ्लेवर गोलगप्पा

दिल्ली और बंगाल की गलियों में दुर्गा पूजा के समय गोलगप्पे का मज़ा अलग ही होता है. खासकर पान फ्लेवर गोलगप्पा लोगों को आकर्षित करता है. हल्का तीखा और मीठा स्वाद हर बाइट में एक नया अनुभव देता है.

Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery
8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
BengalStreetFoodBiharStreetFoodDurgaPuja2025IndianFoodFestivalStreetFoodIndia
Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery
Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery
Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery
Durga Puja 2025:दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल से बिहार तक जरूर ट्राय करें ये फूड्स - Photo Gallery