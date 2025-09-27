Durga Puja 2025: सिंदूर खेला की परंपरा का महत्व, जानें किस दिन होती है इसकी शुरूआत

सिंदूर खेला का महत्व

सिंदूर खेला को मां दुर्गा के आशीर्वाद से जोड़ा गया है. ये परंपरा स्त्रियों के जीवन में खुशहाली, सुख-समृद्धि प्रदान करती है. ये मां दुर्गा की विदाई का प्रतीक होता है. इस दिन महिलाएं माता रानी को विदा करते समय अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं.