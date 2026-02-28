मुस्लिम देश का काला कानून, पत्नियों को पीटना अब जुर्म नहीं; महिलाओं के लिए घर बना जेल!

Taliban New Law: दुनिया में महिलाओं के अधिकारों के लिए खूब जोर से उठाई जा रही है. ताकी महिलाएं खुलकर अपनी जिंदगी बिना किसी रोक टोक के जी सकें. वहीं एक मुस्लिम देश ने महिलाओं के साथ हिंसा को मान्यता दे दी है.