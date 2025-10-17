दिवाली पर गिफ्ट देते समय रखें ध्यान, वरना रिश्तों में आ सकती है दूरी!

  • Home>
इस दिवाली, उपहार सोच-समझकर चुनना जरूरी है ताकि आपके प्यार की भावना हमेशा बनी रहे और दी गई चीज काम की हो. कुछ ऐसे गिफ्ट हैं जो दिवाली पर देना से आपके रिशते को खराब कर  सकता है.

1/8

सजावटी वस्तुएँ

छोटे घरों में जगह कम होती है, और यदि घर में जगह न हो तो वे किचन अलमारी या पार्टियों में धूल जला जाते हैं. इस तरह के उपहार अक्सर शयनकक्ष या कोने में डाल दिए जाते हैं. इसलिए यदि आप गिफ्ट देना चाहें, तो हल्की, उपयोगी और सजावटी गलती से भी न बनें, जो जगह और उपयोग दोनों में काम करे.

ट्रेंडिंग गैजेट्स

नया टेक गैजेट जैसे आप्टिकल चश्मे, यूएसबी गैजेट या उस वक्त का फैशन फोन जैसे गिफ्ट, अगले साल पुराने हो जाते हैं. तेजी से बदलती तकनीक इन्हें जल्दी खराब कर सकती है.

3/8

बहुत सस्ते शोपीस

सस्ते या कमजोर क्वालिटी के शोपीस कुछ दिनों में टूट जाते हैं और घर में जगह भी घेरते हैं. इसके बजाय कुछ उपयोगी चीज़ें जैसे सुगंधित मोमबत्तियाँ या पौधे गिफ्ट करें.

4/8

वाउचर्स या गिफ्ट कार्ड्स

गिफ्ट वाउचर्स आजकल लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता हैं, लेकिन अगर आपको नहीं जानता कि किस स्टोर पर उपयोग करना है या वह वहाँ दुकान नहीं हो, तो वे वाउचर बेमतलब हो जाते हैं.

5/8

नाजुक या तुड़ने-फिरने वाली सजावट

कांच, सिरामिक या पतले ग्लास की चीज़ें, हाथ से बनी कलाकृतियाँ आदि बहुत आकर्षक दिखती हैं, लेकिन उन्हें संभालना मुश्किल होता है.

6/8

नकली सोने-चांदी की चीजें

फेक गोल्ड या सिल्वर आइटम देखने में भले ही अच्छे लगें, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं होती। ऐसे गिफ्ट रिश्तों में गलत संदेश दे सकते हैं.

7/8

री-गिफ्ट किए गए तोहफे

कई लोग पुराने गिफ्ट्स को किसी और को दे देते हैं, जो अच्छा नहीं लगता. गिफ्ट में आपकी भावना और सोच दिखनी चाहिए, न कि लापरवाही.

8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

