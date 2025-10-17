दिवाली पर गिफ्ट देते समय रखें ध्यान, वरना रिश्तों में आ सकती है दूरी!

सजावटी वस्तुएँ

छोटे घरों में जगह कम होती है, और यदि घर में जगह न हो तो वे किचन अलमारी या पार्टियों में धूल जला जाते हैं. इस तरह के उपहार अक्सर शयनकक्ष या कोने में डाल दिए जाते हैं. इसलिए यदि आप गिफ्ट देना चाहें, तो हल्की, उपयोगी और सजावटी गलती से भी न बनें, जो जगह और उपयोग दोनों में काम करे.