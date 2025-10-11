Diwali 2025: दिवाली सेल्फी हो या पार्टी नाइट, ये लुक बना देगा सबका दिल आपका दीवाना! - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Diwali 2025: दिवाली सेल्फी हो या पार्टी नाइट, ये लुक बना देगा सबका दिल आपका दीवाना!

Diwali 2025: दिवाली सेल्फी हो या पार्टी नाइट, ये लुक बना देगा सबका दिल आपका दीवाना!

दिवाली के समय हर किसी को फैशनेबल दिखना पसंद है लेकिन लोगों को समझ नहीं आता किस तरीके के सूट उनपर अच्छे लगेंगे तो चलिए जानते है, कुछ डिजाइनर एथनिक लुक के बारे में जो आपको इस दिवाली और भी ज्यादा निखार देंगे.

By: Komal Singh | Published: October 11, 2025 11:45:34 AM IST

Follow us on
Google News
Royal Silk Kurta Set - Photo Gallery
1/8

रॉयल सिल्क कुर्ता सेट

सिल्क का कुर्ता सेट हर दिवाली के लिए एक सदाबहार विकल्प है. यह फैब्रिक न केवल देखने में रॉयल लगता है बल्कि पहनने में भी बेहद आरामदायक होता है. गोल्डन बॉर्डर, जरी वर्क या सीक्विन डिटेल्स के साथ ये कुर्ता सेट हर उम्र की महिला पर शानदार दिखता है.

Chikankari Kurta Set - Photo Gallery
2/8

चिकनकारी कुर्ता सेट

लखनऊ की मशहूर चिकनकारी कढ़ाई आज भी एथनिक वियर में एक ट्रेंड है. सफेद, हल्का गुलाबी या पेस्टल ब्लू चिकनकारी कुर्ता दिवाली जैसे त्योहार पर बेहद खूबसूरत लगता है.

pastel colour kurta set - Photo Gallery
3/8

पेस्टल कलर कुर्ता सेट

आजकल दिवाली पर सिर्फ चमकदार रंग नहीं, बल्कि पेस्टल शेड्स भी खूब पसंद किए जा रहे हैं. लाइट पिंक, मिंट ग्रीन, लैवेंडर या पीच रंग के कुर्ता सेट्स इस साल का बड़ा ट्रेंड हैं.

Anarkali Kurta Set - Photo Gallery
4/8

अनारकली कुर्ता सेट

अनारकली कुर्ता सेट कभी फैशन से बाहर नहीं जाता. इसकी फ्लेयर्ड डिज़ाइन और एलीगेंट फॉल हर बॉडी टाइप पर शानदार लगती है. दिवाली के खास मौकों पर रेड, मैरून या नेवी ब्लू रंग के अनारकली कुर्ता सेट बेस्ट रहते हैं.

organza kurta set - Photo Gallery
5/8

ऑर्गेंजा कुर्ता सेट

ऑर्गेंजा फैब्रिक का कुर्ता सेट हर त्योहार पर एक प्रीमियम लुक देता है. इसका हल्का और शाइनी टेक्सचर आपको तुरंत रिच वाइब देता है. फूलों की एम्ब्रॉयडरी या डिजिटल प्रिंट वाला ऑर्गेंजा कुर्ता सेट दिवाली ईवनिंग पार्टी के लिए परफेक्ट होता है.

fusion kurta set - Photo Gallery
6/8

फ्यूजन कुर्ता सेट

अगर आप कुछ यूनिक और वेस्टर्न टच के साथ एथनिक पहनना चाहती हैं, तो फ्यूज़न कुर्ता सेट आपके लिए परफेक्ट है. इस ट्रेंड में लॉन्ग कुर्ते के साथ जीन्स, पलाजो या स्कर्ट का कॉम्बिनेशन किया जाता है.

Handblock Print Kurta Set - Photo Gallery
7/8

हैंडब्लॉक प्रिंट कुर्ता सेट

अगर आप सस्टेनेबल और क्लासिक फैशन की शौकीन हैं, तो हैंडब्लॉक प्रिंट कुर्ता सेट आपके वार्डरोब में ज़रूर होना चाहिए. राजस्थान या जयपुर की प्रिंटिंग स्टाइल में बने ये कुर्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं.

Diwali 2025: दिवाली सेल्फी हो या पार्टी नाइट, ये लुक बना देगा सबका दिल आपका दीवाना! - Photo Gallery
8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
AnarkaliDesignerSuitDiwali2025DiwaliFashionPastelOrganzaKurtaSet
Diwali 2025: दिवाली सेल्फी हो या पार्टी नाइट, ये लुक बना देगा सबका दिल आपका दीवाना! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Diwali 2025: दिवाली सेल्फी हो या पार्टी नाइट, ये लुक बना देगा सबका दिल आपका दीवाना! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Diwali 2025: दिवाली सेल्फी हो या पार्टी नाइट, ये लुक बना देगा सबका दिल आपका दीवाना! - Photo Gallery
Diwali 2025: दिवाली सेल्फी हो या पार्टी नाइट, ये लुक बना देगा सबका दिल आपका दीवाना! - Photo Gallery
Diwali 2025: दिवाली सेल्फी हो या पार्टी नाइट, ये लुक बना देगा सबका दिल आपका दीवाना! - Photo Gallery
Diwali 2025: दिवाली सेल्फी हो या पार्टी नाइट, ये लुक बना देगा सबका दिल आपका दीवाना! - Photo Gallery