Divorce in Jews: तलाक के बाद भी पति से बंधी रहती है पत्नी, बच्चा करने की भी इजाजत नहीं, जानें यहूदियों की अजीबो गरीब प्रथा

Woman Law in Jews: शादी का बंधन बेहद खास और पवित्र माना जाता है. लेकिंन पति-पत्नी के बीच हुई अनबन कई बार ये रिश्ता खत्म कर देती है जिसे अक्सर हम तलाक के तौर पर जानते हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे धर्म के बारे में बताने वाले हैं कि जिनमे तलाक तो होता है लेकिन तलाक होने के बाद भी महिलायें आजाद नहीं होती. साथ ही हम आपको रिफ्का मेयर के बारे में भी बताएंगे जो इस दर्द से गुजरी हैं. दरअसल, रिफ्का मेयर 32 साल की थीं जब उन्होंने रीति-रिवाज से शादी की. लेकिन, शादी के दो साल बाद, उन्हें लगा कि वो अपने कंज़र्वेटिव यहूदी पति के चंगुल में फंस गई हैं. वो एक ऐसे आदमी के साथ शादी में फंस गई थीं जिसने कई सालों तक उन्हें तलाक देने से मना कर दिया था.