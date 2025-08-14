ब्रा पहने Disha Patani ने दिए सोफे पर Sexy Pose, हॉटनेस देख फैंस के छूटे पसीने, इंटरनेट पर लगी आग!
दिशा पटानी बॉलीवुड की खुबसूरत और टैलंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं, उन्होंने काफी सारी फिल्मों में काम किया हैं जैसे- बाघी 2, एक विल्लन रिटर्न्स और राधे। दिशा पटानी अक्सर अपने हॉट, बोल्ड और सेक्सी लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं , वो अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। एक बार फिर दिशा ने इंटनेट पर अपनी हॉटनेस और बोल्डनेस से तहलका मचा दिया हैं।
दिशा ने बिखेर दी हॉटनेस
इस तस्वीर में दिशा सोफे पर लेटकर सेक्सी पोज देती हुई नजर आ रही हैं , उनकी ये तस्वीरें देखकर उनके फैंस पानी - पानी हो गए हैं और उनके हॉट लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
दिशा का लुक है फैशन और हॉटनेस का कॉम्बिनेशन
दिशा की ये तस्वीर एकदम हॉट और कातिलाना लग रही है। उनकी खूबसूरत आंखें और हॉट लुक में ये काला ब्रा टॉप कमाल का फैंसी फ्लेयर दे रहा है। इस सिंपल लेकिन स्टाइलिश आउटफिट में दिशा उनके फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ा रही हैं।
दिशा ने कॉन्फिडेंस के साथ दिया पोज
दिशा इस फोटो में बेहद कॉन्फिडेंस के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। उनकी पतली कमर, उनकी अदा सब कुछ एकदम स्लिज़ी और सेक्सी लग रहा हैं।
दिशा के बोल्ड अंदाज ने दिलों की धड़कनें बढ़ाई
दिशा पटानी के इस फोटो ने लोगो के दिल में धमाका कर दिया हैं। ब्लैक ब्रा में उनका हॉट लुक और बिखरे हुए बाल उन्हे एकदम स्लिजी और सेक्सी वाइब दे रहे है। उनकी मासूमियत और अदा में ऐसा जलवा है, जो दिल को छू जाता है।
दिशा के सेक्सी लुक ने इंटरनेट पर लगाई आग
दिशा का ये लुक लोगो के दिलों में आग यो लगा ही रहा हैं साथ - साथ इस लुक ने इंटरनेट पर भी तहलका मचा दिया हैं, उनका हेयर स्टाइल का जादू इस तस्वीर को और भी खूबसूरत बनाता है।
कॉन्फिडेंस के साथ पोज देती नजर आई दिशा
दिशा इस फोटो में अपने सेक्सी फिगर और कॉन्फिडेंस के साथ कमाल कर रही हैं। ब्लैक ब्रा उनका स्टाइल बेहद अट्रैक्टिव और सेक्सी लग रहा है। उनके इस लुक को देखकर उनके फैंस उन पर फिदा हो गए हैं।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.