सिर्फ 10 साल में Disha Patani ने कमा ली करोड़ों की दौलत, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश!

दिशा पाटनी (Disha Patani) ने बॉलीवुड में खुद को एक पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित कर लिया है. अपनी फिटनेस और स्टाइल के दम पर वो सोशल मीडिया पर बेहद पॉपुलर हो चुकी हैं. वहीं, अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने अच्छी खासी सक्सेस हासिल कर ली है, इसका नतीजा ये है कि दिशा को ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंस से अच्छी खासी कमाई हासिल हो रही है.