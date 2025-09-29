सिर्फ 10 साल में Disha Patani ने कमा ली करोड़ों की दौलत, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश! - Photo Gallery
सिर्फ 10 साल में Disha Patani ने कमा ली करोड़ों की दौलत, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश!

दिशा पाटनी (Disha Patani)  ने बॉलीवुड में खुद को एक पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित कर लिया है. अपनी फिटनेस और स्टाइल के दम पर वो सोशल मीडिया पर बेहद पॉपुलर हो चुकी हैं. वहीं, अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने अच्छी खासी सक्सेस हासिल कर ली है, इसका नतीजा ये है कि दिशा को ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंस से अच्छी खासी कमाई हासिल हो रही है. 

By: Kavita Rajput | Published: September 29, 2025 6:51:11 PM IST

1/8

सिर्फ 10 साल में की करोड़ों की कमाई

आज हम आपको बताएंगे कि बरेली से बॉलीवुड तक का सफर करने वाली दिशा पाटनी की नेटवर्थ कितनी है. उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उनके कलेक्शन में कौन-कौन सी कारें हैं?

2/8

बरेली की हैं दिशा

दिशा उत्तर प्रदेश के छोटे शहर बरेली से हैं. उनका परिवार आज भी वहीं रहता है. दिशा ने मॉडलिंग से बॉलीवुड तक का सफर तय किया है.

3/8

इस फिल्म से किया था डेब्यू

उन्होंने 2015 में तेलुगु फिल्म लोफर से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. इसके बाद उन्हें एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी से नोटिस किया जाने लगा जो कि 2016 में रिलीज हुई थी.

4/8

इन फिल्मों में किया काम

एमएस धोनी के बाद दिशा को बागी 2, मलंग, राधे, योद्धा और कल्कि 2898 AD में देखा गया था जिससे उनका करियर काफी चमक गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिशा की नेटवर्थ करीब 95 करोड़ रुपए हो चुकी है.

5/8

एक फिल्म की चार्ज करती हैं इतनी फीस

दिशा एक फिल्म के लिए 5-7 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं. वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट के वो एक से डेढ़ करोड़ रुपए चार्ज करती हैं. उनकी सालाना इनकम करीब 15 करोड़ रुपए बताई जाती है.

6/8

मुंबई में हैं दो घर

मुंबई में दिशा के पास दो लैविश घर हैं. एक बांद्रा में सी फेसिंग अपार्टमेंट है जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ है. उनका दूसरा घर खार वेस्ट में हैं जिसकी कीमत तकरीबन 6 करोड़ है.

7/8

ऐसा है कार कलेक्शन

कार कलेक्शन की बात करें तो दिशा के पास BMW 7 सीरीज, मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर स्पोर्ट, ऑडी 6 और शेवरोले क्रूज़ जैसी लग्जरी कारें हैं.

8/8

दिशा की अपकमिंग फिल्में

दिशा के पास वेलकम टू द जंगल, ओ रोमियो जैसी फिल्में हैं जो कि 2026 तक रिलीज हो जाएंगी. पर्सनल लाइफ की बात करें तो दिशा का टाइगर श्रॉफ से ब्रेक अप हो चुका है.

