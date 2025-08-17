Disha Patani ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, सेक्सी फिगर और बोल्ड पोज देकर बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

दिशा पाटनी का लेटेस्ट फोटोशूट इस समय इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी हॉट और ग्लैमरस तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। फैंस उनके बोल्ड पोज़ और सिज़लिंग फिगर को देखकर मदहोश हो गए हैं और लगातार उन्हें “ग्लैमर क्वीन” और “हॉटनेस आइकन” कह रहे हैं। कुछ ही घंटों में उनकी फोटोज वायरल हो गईं और इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर तक ट्रेंड करने लगीं।