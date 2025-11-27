बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू

दिशा पटानी बॉलीवुड की बिकिनी बेब हैं. वह बिकिनी में समन्दर किनारे अक्सर चिल करती नजर आती हैं. दिशा ने अपना फिगर जबरदस्त तरीके से मेंटेन किया हुआ है और वह बिकिनी में इसे दिखाने में बिलकुल परहेज नहीं करती हैं. आज आपको दिशा के बेस्ट बिकिनी लुक्स के साथ-साथ उनकी लाइफ के फैक्ट्स भी बताएंगे…