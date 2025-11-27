  • Home>
  • Gallery»
  • बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू

बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू

दिशा पटानी बॉलीवुड की बिकिनी बेब हैं. वह बिकिनी में समन्दर किनारे अक्सर चिल करती नजर आती हैं. दिशा ने अपना फिगर जबरदस्त तरीके से मेंटेन किया हुआ है और वह बिकिनी में इसे दिखाने में बिलकुल परहेज नहीं करती हैं. आज आपको दिशा के बेस्ट बिकिनी लुक्स के साथ-साथ उनकी लाइफ के फैक्ट्स भी बताएंगे…


By: Kavita Rajput | Published: November 27, 2025 9:57:44 AM IST

Follow us on
Google News
बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू - Photo Gallery
1/8

बीच वेकेशन की दीवानी हैं दिशा

दिशा को अपने काम से ब्रेक लेने का जब भी मौका मिलता है तो वो बीच वेकेशन पर निकल पड़ती हैं.

बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू - Photo Gallery
2/8

बिकिनी में ढाती हैं कहर

दिशा बीच वेकेशन पर एक से बढ़कर एक हॉट बिकिनी में अपना परफेक्ट फिगर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं.

बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू - Photo Gallery
3/8

2016 में किया था बॉलीवुड डेब्यू

दिशा ने 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' से 2016 में बॉलीवुड में कदम रखा था जिसे उन्हें काफी तारीफ मिली थी.

बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू - Photo Gallery
4/8

कई बड़ी फिल्में में दिखीं दिशा

एमएस धोनी के बाद दिशा को बागी 2, मलंग, राधे, योद्धा और कल्कि 2898 AD में देखा गया था जिससे उनका करियर काफी चमक गया.

बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू - Photo Gallery
5/8

दिशा की अपकमिंग फिल्में

दिशा के पास वेलकम टू द जंगल, ओ रोमियो जैसी फिल्में हैं जो कि 2026 तक रिलीज हो जाएंगी

बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू - Photo Gallery
6/8

टाइगर श्रॉफ से हुआ ब्रेकअप

दिशा बॉलीवुड में कदम रखने के बाद से ही टाइगर श्रॉफ को डेट कर रही थीं लेकिन कुछ सालों बाद इनका ब्रेक अप हो गया था.

बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू - Photo Gallery
7/8

एक फिल्म की फीस करोड़ों रुपए

दिशा एक फिल्म के लिए 5-7 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं. वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट के वो एक से डेढ़ करोड़ रुपए चार्ज करती हैं.

बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू - Photo Gallery
8/8

सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं दिशा

दिशा सोशल मीडिया पर जबरदस्त पॉपुलर हैं. उनके सिर्फ इन्स्टाग्राम पर ही 61 मिलियन फॉलोवर्स हैं.

Tags:
Disha Patanidisha patani agedisha patani filmsdisha patani hotdisha patani sexy looks
बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू - Photo Gallery
बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू - Photo Gallery
बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू - Photo Gallery
बॉलीवुड की बिकिनी बेब Disha Patani, इनके हुस्न के दीदार से फैंस के दिलों पर नहीं रहता काबू - Photo Gallery