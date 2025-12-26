Dhurandhar Box Office Collection: ‘धुरंधर’ ने पार किया 1000 करोड़ का आंकड़ा, क्रिसमस पर खुली मेकर्स की किस्मत; लोगों ने जमकर उड़ाएं नोट!

Dhurandhar Box Office Collection: धुरंधर एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आई है, जिसकी बॉलीवुड को लंबे समय से जरूरत थी. यह सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं चली, बल्कि लोगों की बातचीत और चर्चा में भी छाई रही. जैसे साल की शुरुआत में छावा ने धमाल मचाया था, वैसे ही साल के आखिर में धुरंधर ने इंडस्ट्री को नई ऊर्जा दी है. इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि दमदार कहानी और बड़े पैमाने की फिल्में आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच सकती हैं.