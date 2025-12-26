  • Home>
  Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर' ने पार किया 1000 करोड़ का आंकड़ा, क्रिसमस पर खुली मेकर्स की किस्मत; लोगों ने जमकर उड़ाएं नोट!

Dhurandhar Box Office Collection: ‘धुरंधर’ ने पार किया 1000 करोड़ का आंकड़ा, क्रिसमस पर खुली मेकर्स की किस्मत; लोगों ने जमकर उड़ाएं नोट!

Dhurandhar Box Office Collection: धुरंधर एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आई है, जिसकी बॉलीवुड को लंबे समय से जरूरत थी. यह सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं चली, बल्कि लोगों की बातचीत और चर्चा में भी छाई रही. जैसे साल की शुरुआत में छावा ने धमाल मचाया था, वैसे ही साल के आखिर में धुरंधर ने इंडस्ट्री को नई ऊर्जा दी है. इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि दमदार कहानी और बड़े पैमाने की फिल्में आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच सकती हैं.

 


By: Preeti Rajput | Published: December 26, 2025 12:49:27 PM IST

20 दिनों में जबरदस्त कमाई

रिलीज़ के सिर्फ 20 दिनों में ही धुरंधर ने दुनिया भर में 944 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी. यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. इतनी कम अवधि में इतनी भारी कमाई करना दिखाता है कि फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में इसका आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है.

दिन 21 पर बढ़ी दर्शकों की संख्या

सबसे खास बात यह रही कि फिल्म के 21वें दिन पहले दिन से भी ज्यादा दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचे. आमतौर पर तीसरे हफ्ते तक फिल्मों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, लेकिन धुरंधर के साथ ऐसा नहीं हुआ. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, फिल्म ने 21वें दिन करीब 26 करोड़ रुपये कमाए.

घरेलू और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

21वें दिन की कमाई के बाद धुरंधर का भारत में कुल कलेक्शन 668.80 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, दुनिया भर में फिल्म ने 1006.7 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस तरह यह फिल्म आधिकारिक तौर पर 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है, जो बहुत कम फिल्मों को नसीब होता है.

ऑक्यूपेंसी ने सबको चौंकाया

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 21वें दिन करीब 50 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की. यह आंकड़ा पहले दिन की 33.81 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी से काफी ज्यादा है. इसका साफ मतलब है कि फिल्म को देखने वालों की संख्या समय के साथ बढ़ी है, जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है.

तीन हफ्तों की कमाई का हाल

धुरंधर ने पहले हफ्ते में 218 करोड़ रुपये और दूसरे हफ्ते में 261.5 करोड़ रुपये कमाए. तीसरे हफ्ते में कमाई थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन फिल्म की पकड़ अब भी मजबूत बनी रही. दिन 15 से 20 के बीच फिल्म ने 160.70 करोड़ रुपये कमाए, जबकि क्रिसमस के दिन अकेले 28.60 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की.

कहानी और फिल्म का पैमाना

फिल्म की कहानी भारत की सुरक्षा और भू-राजनीतिक घटनाओं से प्रेरित है. इसमें 1999 का IC-814 अपहरण, 2001 का संसद हमला, 2008 के मुंबई आतंकी हमले और ऑपरेशन लयारी जैसे संदर्भ देखने को मिलते हैं. 214 मिनट की लंबाई के साथ यह भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है, जो इसके बड़े विजन और गंभीर विषय को दर्शाती है.

कई सुपरहिट फिल्मों को छोड़ा पीछे

धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. इसने स्त्री 2 (598 करोड़) और छावा (601 करोड़) की लाइफटाइम कमाई पार कर ली है. अब यह शाहरुख खान की जवां (640 करोड़) के काफी करीब पहुंच चुकी है. जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि धुरंधर साल की सबसे यादगार फिल्मों में अपनी जगह पक्की कर चुकी है.

