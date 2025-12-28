  • Home>
  • Bollywood Stars Died 2025 : बॉलीवुड के लिए ‘मनहूस’ साबित हुआ ये साल, इन 8 सितारों के मौत से टूटे फैंस

Bollywood Stars Died 2025 : बॉलीवुड के लिए ‘मनहूस’ साबित हुआ ये साल, इन 8 सितारों के मौत से टूटे फैंस

Bollywood Stars Died 2025 : बॉलीवुड के लिए साल 2025 मनहूसियत से भरा रहा है. कुछ ही दिनों में इस साल का अंत होने जा रहा है. सभी साल 2026 में कदम रखने जा रहे हैं. साल 2025 बॉलीवुड के लिए काफी उतार-चढाव भरा रहा है. एक तरह जहां कई फिल्में सुपरहिट साबित हुईं, तो कई सितारों को हमने खो दिया. उनका जाना केवल परिवार और बॉलीवुड के लिए ही नहीं बल्कि फैंस के लिए भी दुखों से भरा हुआ था. यह सितारे तो चले गए लेकिन लोगों की याद में वह हमेशा जिंदा बने रहेंगे.


By: Preeti Rajput | Published: December 28, 2025 9:35:42 AM IST

1/8

धर्मेंद्र

बॉलीवुड के हीमेन धर्मेंद्र का जाना सभी के लिए शॉकिंग था. इस खबर पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल था. धर्मेंद्र ने बॉलीवुड ही नहीं अपने स्वभाव से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी. एक्टर के जन्मदिन से कुछ दिन पहले 24 नवंबर को उनका निधन हो गया. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' जनवरी में बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.

2/8

असरानी

असरानी 20 अक्टूबर 2025 को इस दुनिया को अलविदा कह गए. अपनी फिल्मों में दमदार कॉमेडी कर हंसाने वाले अपने फैंस की आंखे नम कर चले गए. असरानी की तीन आखिरी फिल्में अभी रिलीज होना बाकी है. 'इक्कीस', 'भूत बंगला' और 'हैवान' सिनेमाघरों में 2026 में रिलीज होगी.

3/8

पंकज धीर

पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया था. अपनी एक्टिंग से उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया. उनका निधन 15 अक्टूबर को हुआ था. वह कैंसर से जूझ रहे थे.

4/8

शेफाली जरीवाला

42 साल की शेफाली जरीवाला का निधन की खबर से हर कोई हैरान रह गया. 27 जून को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया था.

5/8

सतीश शाह

सतीश शाह का जाना भी फैंस के लिए किसी शॉक से कम नहीं था. उनका निधन 25 अक्टूबर 2025 में हुआ था. साराभाई वर्सेस साराभाई' और 'जाने भी दो यारो' जैसे शोज से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी.

6/8

मुकुल देव

एक्टर मुकुल देव ने 23 मई को आखिरी सांस ली थी. जानकारी के मुताबिक एक्टर की मौत का कारण उनके खाने की खराब आदतें थी.

7/8

संध्या शांताराम

दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम का निधन 94 साल की उम्र में निधन हो गया. उनका निधन स्वास्थय संबंधी समस्याओं के कारण हुआ था.

8/8

सुलक्षणा पंडित

दिग्गज अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया था. 70 और 80 के दर्शक में उन्होंने एक्टिंग और सिंगिंग से भी फैंस का दिल जीता था.

