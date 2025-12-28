Bollywood Stars Died 2025 : बॉलीवुड के लिए ‘मनहूस’ साबित हुआ ये साल, इन 8 सितारों के मौत से टूटे फैंस

Bollywood Stars Died 2025 : बॉलीवुड के लिए साल 2025 मनहूसियत से भरा रहा है. कुछ ही दिनों में इस साल का अंत होने जा रहा है. सभी साल 2026 में कदम रखने जा रहे हैं. साल 2025 बॉलीवुड के लिए काफी उतार-चढाव भरा रहा है. एक तरह जहां कई फिल्में सुपरहिट साबित हुईं, तो कई सितारों को हमने खो दिया. उनका जाना केवल परिवार और बॉलीवुड के लिए ही नहीं बल्कि फैंस के लिए भी दुखों से भरा हुआ था. यह सितारे तो चले गए लेकिन लोगों की याद में वह हमेशा जिंदा बने रहेंगे.