Dhanteras 2025 पर करें इन मंदिरों के दर्शन, पूरी हो जाएगी मन की मुराद!
भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है. लोग खासकर धनतेरस के दिन इन मंदिरों में दूर-दूर से अपनी मन्नत लेकर आते हैं. इन मंदिरों में पूजा का तरीका भी बेहद अनोखा है. आइए जानते हैं 5 सबसे प्रसिद्ध धन्वंतरि मंदिरों के बारे में.
रंगनाथस्वामी मंदिर- तमिलनाडु
भगवान रंगनाथस्वामी के साथ धन्वंतरि का आशीर्वाद. भक्त दूर-दूर से स्वास्थ्य लाभ और रोगमुक्ति की कामना लेकर आते हैं. धनतेरस के दिन यहां पूजा का विशेष महत्व है.
धन्वंतरि आरोग्य पीठम – तमिलनाडु
स्वास्थ्य और लंबी उम्र की मन्नत के लिए प्रसिद्ध मंदिर. भक्त यहां अपनी बीमारियों से मुक्ति के लिए आते हैं. पूजा करने का तरीका बहुत अनोखा और पारंपरिक है.
तिरुमला का धन्वंतरि मंदिर – आंध्र प्रदेश
भगवान धन्वंतरि की पूजा से स्वास्थ्य और सुख की कामना होती है. यह मंदिर वेंकटेश्वर मंदिर के पास स्थित है. धनतेरस पर विशेष श्रद्धालु यहां आते हैं.
थोट्टुवा धन्वंतरि मंदिर – केरल
शांतिपूर्ण वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है. यहां भक्त लंबी उम्र और रोगमुक्ति की मन्नत लेकर आते हैं. पूजा की अनोखी पद्धति इसे खास बनाती है.
पद्मनाभस्वामी मंदिर – तिरुवनंतपुरम, केरल
यहां पूजा से स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना पूरी होती है. मंदिर का भव्य स्वरूप भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देता है. धनतेरस पर विशेष श्रद्धालु यहां आते हैं.