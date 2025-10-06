Dhanteras 2025: अगर इस धनतेरस ये खरीदारी नहीं की तो पछताएंगे, इन चीजों से घर में खुशहाली की गारंटी! - Photo Gallery
Dhanteras 2025: अगर इस धनतेरस ये खरीदारी नहीं की तो पछताएंगे, इन चीजों से घर में खुशहाली की गारंटी!

धनतेरस का त्योहार न सिर्फ दीप जलाने का मौका नहीं है, बल्कि यह घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने का भी प्रतीक है.  इस दिन कुछ खास चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है जैसे  सोना, चांदी, झाड़ू, वाहन, जमीन, और यंत्र – हर आइटम की अलग इम्पोर्टेंस है. इन चीजों को घर में रखने या खरीदने से धन की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. 

By: Anuradha Kashyap | Published: October 6, 2025 9:04:57 AM IST

1/9

झाड़ू

धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, इसे घर में पूजा स्थल के पास रखें. झाड़ू न केवल सफाई का काम करती है, बल्कि इसे रखने से घर में धन और खुशहाली बनी रहती है.

2/9

सोना

धनतेरस पर सोना खरीदना अति शुभ होता है, हार, अंगूठी या सिक्का – सोने का हर आइटम घर में सुख-समृद्धि और धन की वृद्धि का प्रतीक है. इसे सुरक्षित जगह पर रखें और पूजा के समय आशीर्वाद लें.

3/9

चांदी

चांदी या चांदी के गहने खरीदना धनतेरस पर बेहद शुभ माना जाता है, चांदी के बर्तन, सिक्के या गहने घर में पॉजिटिव एनर्जी और समृद्धि लाते हैं.

4/9

वाहन

अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो धनतेरस पर नया वाहन खरीदना शुभ माना जाता है, यह घर में सुख-शांति लाता है और परिवार की यात्रा को आसान और आनंदमय बनाता है.

5/9

जमीन

धनतेरस पर जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे करना शुभ होता है, यह लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि लाने में मदद करता है सही समय पर निवेश लाभकारी साबित होता है.

6/9

श्री यंत्र

श्री यंत्र खरीदना घर में लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए शुभ होता है, इसे पूजा स्थल पर रखें और नियमित रूप से पूजा करें। यह धन, सुख और समृद्धि बढ़ाने में मदद करता है.

7/9

नए बर्तन और रसोई आइटम्स

नए रसोई के बर्तन या कुकिंग सेट खरीदना शुभ होता है, यह घर में समृद्धि लाने के साथ खाना पकाने के काम को आसान बनाता है.

8/9

कुबेर यंत्र

कुबेर यंत्र खरीदने से धन और बिजनस में वृद्धि होती है, इसे घर या ऑफिस में प्रतिष्ठित स्थान पर रखें , यह धन की सुरक्षा और वृद्धि का प्रतीक है.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

