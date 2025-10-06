Dhanteras 2025: अगर इस धनतेरस ये खरीदारी नहीं की तो पछताएंगे, इन चीजों से घर में खुशहाली की गारंटी!

धनतेरस का त्योहार न सिर्फ दीप जलाने का मौका नहीं है, बल्कि यह घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने का भी प्रतीक है. इस दिन कुछ खास चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है जैसे सोना, चांदी, झाड़ू, वाहन, जमीन, और यंत्र – हर आइटम की अलग इम्पोर्टेंस है. इन चीजों को घर में रखने या खरीदने से धन की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.