क्या दिल्ली धमाके का है कोई ‘अंडरवर्ल्ड’ कनेक्शन? पुराने आतंकी लिंक्स को खंगालने में जुटी पुलिस

Delhi Blast Case New Updates: देश की राजधानी दिल्ली में 10 तारीक को हुए धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस मामले में एक के बाद एक नए राज़ सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक ताज़े मामले ने जाचं की दिशा को एक नया मोड़ दे दिया है. हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम एक बार फिर से जांच के दायरे में है. सूत्रों के मुताबिक, इंडियन मुजाहिदीन (IM) का भगोड़ा आतंकवादी मिर्ज़ा शादाब बेग, जो साल 2008 के कई सीरियल धमाकों का आरोपी है और जिस पर 1 लाख रुपये का इनाम है, इसी यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र भी रह चुका है.