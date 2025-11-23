क्या दिल्ली धमाके का है कोई ‘अंडरवर्ल्ड’ कनेक्शन? पुराने आतंकी लिंक्स को खंगालने में जुटी पुलिस
Delhi Blast Case New Updates: देश की राजधानी दिल्ली में 10 तारीक को हुए धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस मामले में एक के बाद एक नए राज़ सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक ताज़े मामले ने जाचं की दिशा को एक नया मोड़ दे दिया है. हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम एक बार फिर से जांच के दायरे में है. सूत्रों के मुताबिक, इंडियन मुजाहिदीन (IM) का भगोड़ा आतंकवादी मिर्ज़ा शादाब बेग, जो साल 2008 के कई सीरियल धमाकों का आरोपी है और जिस पर 1 लाख रुपये का इनाम है, इसी यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र भी रह चुका है.
नए जांच में आए चौंकाने वाले खुलासे
दिल्ली धमाकों की जांच में अब एक नया 'ट्विस्ट' सामने आया है. जहां, पुलिस पुराने आतंकी लिंक्स को खंगालने में जुटी हुई है.
अल फलाह यूनिवर्सिटी लिंक
हरियाणा के फरीदाबाद के धौज में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से जांच एजेंसियों के राडार पर है.
क्या है यूनिवर्सिटी का इतिहास?
यह यूनिवर्सिटी पहले भी लाल किले ब्लास्ट और "व्हाइट कॉलर" आतंकी मॉड्यूल की जांच में शामिल हुई थी.
भगोड़े आतंकी का संबंध
साल 2008 के सीरियल ब्लास्ट का आरोपी और इंडियन मुजाहिदीन का भगोड़ा आतंकवादी मिर्ज़ा शादाब बेग इसी यूनिवर्सिटी का छात्र भी रह चुका है.
बेग को कब मिली थी डिग्री
बेग ने साल 2007 में अल फलाह यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में बी.टेक (B.Tech) की पढ़ाई पूरी की थी.
2008 के धमाकों का आरोपी
बेग साल 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट, अहमदाबाद-सूरत बम विस्फोटों और दूसरी तरफ साल 2007 के गोरखपुर धमाकों का प्रमुख ऑपरेटिव भी थी.
आरोपी पर 1 लाख का है इनाम
मिर्ज़ा शादाब बेग पर एजेंसियों ने लाख का रुपये का इनाम भी घोषित किया था.
क्या था उसका फरार होने का तरीका?
19 सितंबर साल 2008 को धमाकों के बाद वह असली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके देश से फरार हो गया और वह तब से ही लापता बताया जा रहा है.
फिलहाल कहां है वर्तमान ठिकाना?
जांच एजेंसियों के मुताबिक, बेग संभवत सऊदी अरब में रह रहा है, लेकिन साल 2019 में उसे आखिरी बार अफगानिस्तान में देखा गया था.
आखिर क्या है आजमगढ़ कनेक्शन?
बेग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के राजा का किला मोहल्ले का निवासी है, जो IM के लिए एक जाना-माना केंद्र रहा है.