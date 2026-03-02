Delhi Metro Timing: होली पर बदला दिल्ली मेट्रो का शेड्यूल, 4 मार्च को इतने बजे से शुरू होंगी सेवाएं; डीएमआरसी का बड़ा ऐलान

Delhi Metro Holi Timing: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने घोषणा की है कि होली के त्योहार को देखते हुए 4 मार्च (बुधवार) को दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सर्विस चालू नहीं रहेंगी. यह नोटिस एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत सभी दिल्ली मेट्रो लाइनों पर लागू है. अधिकारियों के मुताबिक, मेट्रो ट्रेन सर्विस बुधवार को दोपहर 2:30 बजे सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से शुरू होंगी और उसके बाद नॉर्मल चलती रहेंगी.