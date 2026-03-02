Delhi Metro Timing: होली पर बदला दिल्ली मेट्रो का शेड्यूल, 4 मार्च को इतने बजे से शुरू होंगी सेवाएं; डीएमआरसी का बड़ा ऐलान
Delhi Metro Holi Timing: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने घोषणा की है कि होली के त्योहार को देखते हुए 4 मार्च (बुधवार) को दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सर्विस चालू नहीं रहेंगी. यह नोटिस एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत सभी दिल्ली मेट्रो लाइनों पर लागू है. अधिकारियों के मुताबिक, मेट्रो ट्रेन सर्विस बुधवार को दोपहर 2:30 बजे सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से शुरू होंगी और उसके बाद नॉर्मल चलती रहेंगी.
DMRC ने X पर पोस्ट शेयर की
DMRC ने X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए होली के बदले हुए समय की घोषणा की. "होली (बुधवार, 04 मार्च 2026) को दोपहर 2:30 बजे मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू होंगी"
होली पर और कौन सी मेट्रो सर्विस चलती हैं?
होली पर, नमो भारत और मेरठ मेट्रो सर्विस सुबह और दोपहर में बंद रहने के बाद शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक चलेंगी.
त्योहार के दौरान यात्रा को आसान बनाना मकसद
इस लिमिटेड ऑपरेशन का मकसद त्योहार के दौरान ज़रूरी यात्रा को आसान बनाना है. सर्विस दूसरे दिनों में अपने रेगुलर शेड्यूल पर वापस आ जाएंगी, जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेंगी.
होली पर नमो भारत, मेरठ मेट्रो सर्विस सीमित समय के लिए चलेंगी
नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने सोमवार को बताया कि होली के मौके पर, नमो भारत और मेरठ मेट्रो सर्विस बुधवार (4 मार्च) को शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक सीमित समय के लिए चलेंगी. NCRTC ने कहा कि त्योहार के दिन सुबह और दोपहर के समय सर्विस बंद रहेंगी और ज़रूरी यात्रा को आसान बनाने के लिए शाम को फिर से चलेंगी.
बाकी दिनों पर कैसी रहेगी सर्विस
कॉर्पोरेशन ने आगे कहा कि रविवार समेत बाकी सभी दिनों में, नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों रोज़ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेंगी, और आने-जाने वालों की सुविधा के लिए पूरे हफ़्ते यही शेड्यूल रहेगा.
मेरठ समेत नेशनल कैपिटल रीजन को जोड़ती है सर्विस
ये सर्विस मेरठ समेत नेशनल कैपिटल रीजन के खास हिस्सों को जोड़ती हैं, और इनका मकसद शहरी और रीजनल इलाकों में तेज़ और ज़्यादा आरामदायक आवाजाही देना है.
होली के बारे में
होली, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, भारत के सबसे खुशी के त्योहारों में से एक और पसंदीदा त्योहार है. होली 2025 बुधवार (4 मार्च) को पड़ेगी. लोग बुराई पर अच्छाई की जीत, बसंत के आने और प्यार और एकता का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं.
होलिका दहन
होली के पीछे की कहानी को याद रखने के लिए, लोग त्योहार से एक रात पहले होलिका जलाते हैं. होली के दिन, सभी लोग रंगों से खेलते हैं और अच्छाई की खुशी मनाने के लिए एक-दूसरे पर पानी के गुब्बारे फेंकते हैं!