दिल्ली धमाके में नया मोड़, जैश की ‘लेडी विंग कमांडर’ ने तैयार की लड़कियों की ‘फौज’, जानें 10 बड़े खुलासे!

Delhi Blast Case, Doctor Shaheen: दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच में लगातार नए और कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है, जैश-ए-मोहम्मद की पकड़ी गई ‘लेडी विंग कमांडर’ डॉ. शाहीन ने कानपुर और आस-पास के ज़िलों में गरीब परिवारों की लड़कियों को बहला-फुसलाकर एक महिला स्लीपर सेल का खौफनाक नेटवर्क तैयार किया था. शाहीन की गिरफ्तारी के ठीक बाद ही उसकी विंग से जुड़ी 19 से ज्यादा महिलाओं के मोबाइल नंबर एक साथ बंद हो गए, जिससे एजेंसियों का शक तेजी से गहराता हुआ चला गया.