आतंक की पाठशाला? अल फलाह यूनिवर्सिटी का IM आतंकी से पुराना ‘बैग’ कनेक्शन!

Delhi Blast Case, Al Falah University: दिल्ली धमाके के मामले में एक के बाद एक नए मोड़ सामने आ रहे हैं. फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर है. हाल ही में ‘व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल’ के भंडाफोड़ और धमाके के बाद, यूनिवर्सिटी के पुराने आतंकी संपर्कों की जांच पड़ताल तेजी से शुरू हो गई है. जांच में यह खुलासा हुआ कि इंडियन मुजाहिदीन (IM) का भगोड़ा आतंकी और 2008 के जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली और गोरखपुर ब्लास्ट का आरोपी मिर्ज़ा शादाब बैग इसी यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका है.