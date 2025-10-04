मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चो की मौत: दूषित Cough Syrup पर लगाया बैन, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज़हरीला कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो गई। इस मामले के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने तुरंत जांच शुरू की और कई दवा कंपनियों की दवाओं पर रोक लगा दी। तमिलनाडु और राजस्थान में बनी दवाओं के नमूनों में खतरनाक केमिकल पाए गए हैं। अब सरकार ने कफ सिरप और बच्चों को दी जाने वाली दवाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।