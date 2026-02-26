आज बंद होगी बढ़ी हुई रजिस्ट्रेशन विंडो, अभी करें अप्लाई; देरी हुई तो टूट सकता है एडमिशन का सपना

इससे पहले भी डेडलाइन बढ़ाई थी

इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू में 3 जनवरी से 30 जनवरी तक चला था. इससे पहले फीस करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी तय की गई थी. फिर बाद में इसे बढ़ाकर 4 फरवरी और जमा करने के लिए 7 फरवरी कर दिया गया था. इसके बावजुद भी कई छात्रा फॉर्म नही भर पाएं थे. जिसके बाद आवेदन की विंडो फिर से खोली गई थी.