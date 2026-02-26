आज बंद होगी बढ़ी हुई रजिस्ट्रेशन विंडो, अभी करें अप्लाई; देरी हुई तो टूट सकता है एडमिशन का सपना
CUET UG 2026 Registration: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंट टेस्ट (CUET-UG) 2026 देश भर के छात्रों के लिए एक अहम परीक्षा है. इस साल छात्रों को एक खास मौका दिया गया था जो कई बार तारीख बढ़ाने के बाद छात्रा आवेदन नही कर पाए थे. यह मौका आज खत्म हो रहा है. इसलिए जो छात्रा आवेदन करना चाहते है वे जल्दी से आवेदन कर दें.
आज खत्म हो रही है
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET-UG 2026 के लिए दोबारा आवेदन करने के लिए तारीख बढ़ा दी थी. लेकिन आज यानी 26 फरवरी को रात 11:50 बंद हो जाएगी. छात्रों ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. इसके बाद कोई भी आवेदन दोबारा नही निकाला जाएगा.
इससे पहले भी डेडलाइन बढ़ाई थी
इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू में 3 जनवरी से 30 जनवरी तक चला था. इससे पहले फीस करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी तय की गई थी. फिर बाद में इसे बढ़ाकर 4 फरवरी और जमा करने के लिए 7 फरवरी कर दिया गया था. इसके बावजुद भी कई छात्रा फॉर्म नही भर पाएं थे. जिसके बाद आवेदन की विंडो फिर से खोली गई थी.
परीक्षा कब होगा?
CUET UG 2026 11 मई से 31 मई 2026 के बीच होगा. परीक्षा कंप्यूटर-बेस्ड (CBT) मोड में होगा यह परीक्षा भारत के कई शहरों और कुछ विदेशी शहरों में होगा.
ऐसे करें आवेदन
स्टूडेंट्स को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और CUET UG 2026 लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करना होगा. इसके बाद उन्हें पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स समेत जरूरी जानकारी भरनी होगी.
आवेदन
अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद उन्हें फीस देनी होगी. आखिर में उन्हें फॉर्म सबमिट करना होगा और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करना होगा.
करेक्शन का मौका भी मिलेगा
NTA ने यह भी बताया है कि 27 और 28 फरवरी 2026 को एक करेक्शन विंडो खोली जाएगी. इस दौरान स्टूडेंट्स अपने फॉर्म में कुछ जरूरी बदलाव कर सकेंगे. हालांकि यह मौका सिर्फ दो दिनों के लिए मिलेगा, उसके बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है.
स्टूडेंट्स के लिए जरूरी सलाह
जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे आज ही फ़ॉर्म भर दें. आखिरी समय में वेबसाइट पर भीड़ हो सकती है, जिससे दिक्कतें हो सकती है. इसलिए जल्दी अप्लाई करना सबसे अच्छा है.