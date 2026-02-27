  • Home>
  • Gallery»
  • Coca-Cola: कोका-कोला का खुला सबसे बड़ा राज़, क्या कंपनी अलग-अलग धर्मों के लिए बनाती है अलग ड्रिंक?

Coca-Cola: कोका-कोला का खुला सबसे बड़ा राज़, क्या कंपनी अलग-अलग धर्मों के लिए बनाती है अलग ड्रिंक?

Coca Cola For Judaism: कोका-कोला भारत से लेकर अमेरिका तक सबकी फेवरेट लिस्ट में शामिल है. ये एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक है जिसको पीने से शायद ही कोई मना करे. कोका-कोला बच्चों से लेकर बड़ो तक की पहली पसंद है. लेकिन आज हम आपको इस कोका-कोला से जुड़ा एक ऐसा राज़ बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा धर्म है जिसके लिए कोका-कोला अलग से कोल्ड्रिंक तैयार करती है? 


By: Heena Khan | Published: February 27, 2026 9:19:29 AM IST

Follow us on
Google News
Coca-Cola: कोका-कोला का खुला सबसे बड़ा राज़, क्या कंपनी अलग-अलग धर्मों के लिए बनाती है अलग ड्रिंक? - Photo Gallery
1/7

गर्मियों का खजाना कोल्ड्रिंक

गर्मियों के मौसम में कोका-कोला लोगों को बड़ा भाती है. लेकिन क्या आपको पता है कि यह कंपनी एक धर्म के लिए अलग से कोल्ड ड्रिंक बनाती है?

You Might Be Interested In
Coca-Cola: कोका-कोला का खुला सबसे बड़ा राज़, क्या कंपनी अलग-अलग धर्मों के लिए बनाती है अलग ड्रिंक? - Photo Gallery
2/7

किस धर्म के लिए बनती है अलग कोल्ड्रिंक

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोको-कोला कंपनी यहूदी यानी (Judaism) धर्म के लोगों के लिए अलग से कोल्ड-ड्रिंक बनाती है.

Coca-Cola: कोका-कोला का खुला सबसे बड़ा राज़, क्या कंपनी अलग-अलग धर्मों के लिए बनाती है अलग ड्रिंक? - Photo Gallery
3/7

बोतल का ढक्कन अलग

क्या आप जानते हैं उस कोका-कोला की क्या पहचान होती है जो यहूदी पीते है? जी हाँ! जो कोका कोला यहूदी पीते हैं उनकी बोतलों पर लाल की जगह पीला ढक्कन होता है.

You Might Be Interested In
Coca-Cola: कोका-कोला का खुला सबसे बड़ा राज़, क्या कंपनी अलग-अलग धर्मों के लिए बनाती है अलग ड्रिंक? - Photo Gallery
4/7

आखिर क्यों बनती है अलग कोल्ड्रिंक ?

जानकारी के मुताबिक यहूदी धर्म में एक वक्त कॉर्न, गेहूं, राई, बींस नहीं खाते हैं.

Coca-Cola: कोका-कोला का खुला सबसे बड़ा राज़, क्या कंपनी अलग-अलग धर्मों के लिए बनाती है अलग ड्रिंक? - Photo Gallery
5/7

जानें वजह

इसे यहूदी धर्म के लोग Passover कहते हैं. नॉर्मल कोका-कोला कॉर्न सिरप की बनी होती है. ऐसे में यहूदी धर्म के लोग इसे नहीं पी सकते, लेकिन कोका-कोला इन लोगों के लिए कॉर्न फ्री कोल्ड ड्रिंक बनाती है.

Coca-Cola: कोका-कोला का खुला सबसे बड़ा राज़, क्या कंपनी अलग-अलग धर्मों के लिए बनाती है अलग ड्रिंक? - Photo Gallery
6/7

क्यों लगाते हैं पीले रंग का ढक्कन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें पीले रंग का ढक्कन लगाया जाता है और इसका मतलब है कि वो Passover में पी सकते हैं.

You Might Be Interested In
Coca-Cola: कोका-कोला का खुला सबसे बड़ा राज़, क्या कंपनी अलग-अलग धर्मों के लिए बनाती है अलग ड्रिंक? - Photo Gallery
7/7

यहूदियों को अहमियत देती है कोका-कोला

यहूदी धर्म के लोग वो विशिष्ट प्रकार की सामग्री से बने भोजन और पेय पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं.कोका-कोला कंपनी इस अवधि के दौरान यहूदी लोगों के लिए अपने उत्पादों को भी कोशरे नियमों के अनुसार बनाती है.

Tags:
coca colaDharmGK NewsJudaism
Coca-Cola: कोका-कोला का खुला सबसे बड़ा राज़, क्या कंपनी अलग-अलग धर्मों के लिए बनाती है अलग ड्रिंक? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Coca-Cola: कोका-कोला का खुला सबसे बड़ा राज़, क्या कंपनी अलग-अलग धर्मों के लिए बनाती है अलग ड्रिंक? - Photo Gallery
Coca-Cola: कोका-कोला का खुला सबसे बड़ा राज़, क्या कंपनी अलग-अलग धर्मों के लिए बनाती है अलग ड्रिंक? - Photo Gallery
Coca-Cola: कोका-कोला का खुला सबसे बड़ा राज़, क्या कंपनी अलग-अलग धर्मों के लिए बनाती है अलग ड्रिंक? - Photo Gallery
Coca-Cola: कोका-कोला का खुला सबसे बड़ा राज़, क्या कंपनी अलग-अलग धर्मों के लिए बनाती है अलग ड्रिंक? - Photo Gallery