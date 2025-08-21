Bihar Chunav 2025 में महिलाएं बनी किंगमेकर, साथ ही नीतीश की सौगात और महिलाओं का बढ़ता भागीदार बना बिहार का नया राजनीतिक चेहरा

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव 2025 में महिलाएँ किंगमेकर के रूप में उभरी हैं। पिछले चुनावों में उनका मतदान प्रतिशत पुरुषों से लगातार अधिक रहा है। 2020 में 167 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की और उनका प्रतिशत 60% तक पहुँचा। यह बदलाव 2010 से शुरू हुआ था। महिलाओं की बढ़ती ताकत को देखते हुए पार्टियाँ उन्हें लुभाने में जुटी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में 35% आरक्षण सहित कई सौगातें दीं, जिससे महिला वोट बैंक निर्णायक बन गया है।