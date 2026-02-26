Holi Gujhiya Recipe:बिना मावा के बनाएं ये स्वादिस्ट गुझिया,जानें आसान रेसिपी

Holi Gujhiya Recipe: होली या किसी भी त्योहार पर अगर आप पारंपरिक स्वाद में नया ट्विस्ट चाहते हैं, तो बिना मावा की चूरमा गुझिया बेहतरीन विकल्प है. मैदा के कुरकुरे खोल में गेहूं के आटे, बेसन, ड्राई फ्रूट्स और इलायची से बनी खास चूरमा स्टफिंग भरी जाती है. तलने के बाद इसे हल्की केसर वाली चाशनी में डुबोकर परोसा जाता है. यह रेसिपी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ लंबे समय तक सुरक्षित भी रहती है.