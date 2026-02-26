  • Home>
सिर्फ इंसान ही नहीं! जंगल का बाघ भी करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जानिए क्या है उसकी डाइट?

Tigers Are On Intermittent Fasting : फेस्टिवल के बाद डिटॉक्स अब सिर्फ इंसानों का ट्रेंड नहीं रहा है. इस पर टाइगर भी झपट रहे हैं. दरअसल, चीन में, हेइलोंगजियांग प्रांत के साइबेरियन टाइगर पार्क में लगभग 200 साइबेरियन टाइगर को रोटेशनल इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोग्राम पर रखा गया है. ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टियों के दौरान टूरिस्ट अट्रैक्शन में विजिटर्स की संख्या में तेजी से बढोतरी के कारणपार्क के अंदर टाइगर्स के फीडिंग एक्टिविटी भी बढने के बाद उठाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक पब्लिक नोटिस में बताया गया कि पार्क ने जानवरों की हेल्थ और वेलफेयर को सुरक्षित रखने के लिए एक रोटेशनल फास्टिंग प्रोग्राम शुरू किया है. 


By: Preeti Rajput | Published: February 26, 2026 2:58:40 PM IST

1/8

रोटेशनल इंटरमिटेंट फास्टिंग

नोटिस के मुताबिक फास्टिंग प्लान 1 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगा. यह पार्क के अंदर 11 फ्री-रेंज एनक्लोजर पर लागू होता है. इस सिस्टम के तहत, हर दिन एक एनक्लोजर को ऑफिशियल फास्टिंग लिस्ट में रखा जाएगा.

2/8

मीट स्ट्रिप फीडिंग नहीं होगी

किसी भी दिन, चुने हुए बाडे में बाघों को विजिटर्स मीट स्ट्रिप फीडिंग नहीं देंगे. शेड्यूल रोज बदलेगा ताकि दो महीने के समय में अलग-अलग बाडों में फास्टिंग का समय बांटा जा सके.

3/8

पार्क के स्टाफ ने दी जानकारी

पार्क के एक स्टाफ मेंबर ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि यह कदम साइंटिफिक मैनेजमेंट का हिस्सा है. स्टाफ मेंबर के मुताबिक, छुट्टियों के मौसम में बढी हुई फीडिंग एक्टिविटी को देखते हुए पार्क साइबेरियन बाघों के फीडिंग सिस्टम को एडजस्ट कर रहा है.

4/8

नोटिस में क्या लिखा है?

नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि उस दिन फास्टिंग के लिए मार्क किए गए बाडे में मीट स्ट्रिप फीडिंग बैन है. विजिटर्स से जानवरों की हेल्थ की सुरक्षा के लिए पार्क के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है.

5/8

स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान टूरिस्ट की भीड

दरअसल, यह बदलाव चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टियों के दौरान टूरिस्ट की संख्या में भारी बढोतरी के बाद किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स में विजिटर्स के आने में लगातार बढोतरी और उसके बाद रिकॉर्ड तोडने वाले पीक पर जोर दिया गया.

6/8

साइबेरिया टाइगर पार्क

साइबेरिया टाइगर पार्क 800,000 स्क्वायर मीटर में फैला है और इसे नेशनल AAAA-लेवल का टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है. यह टाइगर ब्रीडिंग और पालन-पोषण को साइंटिफिक रिसर्च, कंजर्वेशन की कोशिशों और पॉपुलर साइंस एजुकेशन के साथ जोडता है. पार्क एक टूरिज्म और घूमने-फिरने की जगह के तौर पर भी काम करता है.

7/8

साइबेरियन टाइगर

साइबेरियन टाइगर, जिसे अमूर टाइगर भी कहा जाता है, एक अकेला रहने वाला सबसे बडा टाइगर है. रशियन फार ईस्ट और नॉर्थईस्ट चीन में अपने नेचुरल हैबिटैट में, इसका खाना बडे खुर वाले जानवर होते हैं. जंगली सूअर उनके खाने का एक बडा हिस्सा होते हैं. इनके लिए हिरण की प्रजातियां भी एक जरूरी शिकार हैं. खरगोश, पिका, बेजर और रैकून डॉग जैसे छोटे मैमल्स का शिकार करते हैं.

8/8

अच्छे तैराक भी होते हैं टाइगर

ये टाइगर अच्छे तैराक भी होते हैं. वे मछली पकडते हैं, खासकर स्पॉनिंग सीजन में सैल्मन, और कछुए भी खा सकते हैं. कभी-कभी, वे पक्षी, रोडेंट्स, मेंढक और छिपकलियां खाते हैं.

