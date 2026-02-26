सिर्फ इंसान ही नहीं! जंगल का बाघ भी करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जानिए क्या है उसकी डाइट?

Tigers Are On Intermittent Fasting : फेस्टिवल के बाद डिटॉक्स अब सिर्फ इंसानों का ट्रेंड नहीं रहा है. इस पर टाइगर भी झपट रहे हैं. दरअसल, चीन में, हेइलोंगजियांग प्रांत के साइबेरियन टाइगर पार्क में लगभग 200 साइबेरियन टाइगर को रोटेशनल इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोग्राम पर रखा गया है. ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टियों के दौरान टूरिस्ट अट्रैक्शन में विजिटर्स की संख्या में तेजी से बढोतरी के कारणपार्क के अंदर टाइगर्स के फीडिंग एक्टिविटी भी बढने के बाद उठाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक पब्लिक नोटिस में बताया गया कि पार्क ने जानवरों की हेल्थ और वेलफेयर को सुरक्षित रखने के लिए एक रोटेशनल फास्टिंग प्रोग्राम शुरू किया है.