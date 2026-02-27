Chandra Grahan 2026: दिल्ली का ये फेमस मंदिर ग्रहण में भी रहता है खुला, कभी नहीं बंद होते कपाट

Chandra Grahan 2026: आकाश में जब भी सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है, देशभर के अधिकांश मंदिरों के कपाट परंपरानुसार बंद कर दिए जाते हैं. साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन के दिन पड़ रहा है, जिस कारण कई धार्मिक कार्यक्रमों के समय में बदलाव किया गया है. सूतक के चलते आमतौर पर पूजा-पाठ रोक दिया जाता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं माना जाता. यहां श्रद्धालु ग्रहण के दौरान भी निर्बाध दर्शन कर सकते हैं.